Operativo en Belén: secuestran un automóvil tras detectar un caso de alcoholemia positiva

En el marco de los operativos preventivos que se desarrollan de manera constante en las rutas del interior de la provincia, un nuevo episodio de irresponsabilidad al volante fue detectado durante la tarde de ayer en el Departamento Belén. La intervención de las fuerzas de seguridad permitió retirar de circulación un vehículo que representaba un riesgo potencial para la integridad de los usuarios de la vía pública, reforzando así el compromiso de vigilancia en las zonas de tránsito interurbano.

El operativo se llevó a cabo exactamente a las 19:25 horas, momento en el cual los numerarios de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia realizaban tareas de inspección y control de rutina en la Ruta Provincial N° 43. La intercepción del vehículo se efectuó específicamente a la altura de la localidad de Puerta de Corral Quemado, un punto estratégico para el flujo vehicular de la región cordillerana.

En ese contexto, los agentes procedieron a detener la marcha de un automóvil Ford Fiesta Max de color negro, el cual era conducido por un hombre de 41 años de edad. Durante la entrevista inicial y el requerimiento de la documentación correspondiente, los efectivos notaron signos que despertaron sospechas inmediatas sobre el estado psicofísico del conductor, quien habría sido sorprendido circulando en un aparente estado de intoxicación alcohólica.

Ante la evidencia de que el sujeto se encontraba en un estado de ebriedad, el personal policial actuó de inmediato practicando el test de alcoholemia correspondiente para determinar fehacientemente la graduación de alcohol en sangre. El examen técnico arrojó un resultado positivo, confirmando que el hombre de 41 años infringía las normas básicas de seguridad vial y ponía en peligro la vida propia y la de terceros al mando del Ford Fiesta.

En virtud de este hallazgo, los uniformados procedieron a labrar el acta de infracción correspondiente por una supuesta violación a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, marco regulatorio que rige la circulación vehicular en todo el territorio argentino. Como consecuencia directa de la falta cometida, el rodado fue retirado de la vía pública y quedó depositado en calidad de secuestro en la dependencia policial local. Estas actuaciones buscan no solo sancionar el incumplimiento de la ley, sino también prevenir siniestros viales derivados del consumo de sustancias en rutas de alta peligrosidad.