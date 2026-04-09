Operativo por estafa en Catamarca: cinco allanamientos y secuestro de documentación y dispositivos

En la jornada de hoy, y conforme a una denuncia penal radicada por un hombre mayor de edad por el supuesto delito de estafa, se puso en marcha un amplio operativo policial que involucró a múltiples áreas especializadas de la fuerza provincial.

A partir de esta presentación judicial, se articuló una intervención conjunta entre las Divisiones Investigaciones, Homicidios, Informática, Sustracción de Automotores y Trata de Personas de la Policía de la Provincia, las cuales materializaron un dispositivo operativo de alta complejidad.

El procedimiento se caracterizó por su carácter simultáneo y coordinado, con intervenciones en distintos puntos geográficos de la jurisdicción, lo que implicó una planificación previa bajo directivas judiciales específicas.

Cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de la Capital y Valle Viejo

Como resultado de las tareas investigativas y en el marco de la causa por presunta estafa, se llevaron adelante cinco allanamientos simultáneos.

Los procedimientos se concretaron en:

Diferentes domicilios

Diversos locales comerciales

Sectores Norte y Sur de la Capital

El departamento Valle Viejo

La simultaneidad de los allanamientos constituyó uno de los ejes centrales del operativo, permitiendo actuar de manera coordinada en distintos frentes, evitando la dispersión de elementos de interés para la investigación.

En el desarrollo de estas medidas judiciales también intervinieron diferentes Grupos Especiales de la Institución, sumándose al trabajo operativo los efectivos de los Precintos Judiciales N° 1, 2 y 9, quienes colaboraron en la ejecución y resguardo de los procedimientos.

Todo el operativo se llevó a cabo bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 3, autoridad que dispuso las medidas correspondientes en el marco de la causa.

Elementos secuestrados durante los procedimientos

Durante los allanamientos, los investigadores procedieron al secuestro de diversos elementos que quedaron incorporados a la causa y fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente.

Los objetos incautados fueron los siguientes:

Un cheque

Chequeras varias

Cinco teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos

de diferentes marcas y modelos Diversa documentación

Cada uno de estos elementos fue debidamente resguardado en el marco del procedimiento, quedando bajo análisis de las autoridades judiciales competentes, que determinarán las medidas a seguir en función de su relevancia para la investigación.

El material secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a adoptar en el marco del avance de la causa por presunta estafa.