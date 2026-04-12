Operativo fin de semana: la Policía desplegó controles preventivos en la provincia

En el marco de una política orientada a reforzar la seguridad y profundizar la prevención del delito, numerarios de la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia encabezaron un importante operativo integral de seguridad desplegado en distintos puntos estratégicos del territorio provincial.

El procedimiento se llevó a cabo de manera conjunta con efectivos de las Divisiones Investigaciones y Sustracción de Automotores, además de personal perteneciente a las Direcciones Drogas Peligrosas y Seguridad Vial, en una articulación que puso en evidencia el carácter multidisciplinario del dispositivo preventivo.

La presencia simultánea de áreas especializadas respondió al objetivo de fortalecer la capacidad de control en rutas y accesos clave, ampliando el alcance de la prevención sobre diferentes modalidades delictivas. La participación de divisiones vinculadas a la investigación criminal, la sustracción de automotores, la lucha contra delitos complejos y la seguridad vial permitió consolidar un esquema de vigilancia integral en sectores considerados estratégicos.

Controles vehiculares y de personas

El operativo se concentró en distintos Puestos Camineros y zonas estratégicas, donde los efectivos policiales realizaron controles vehiculares e identificación de personas como parte de las tareas preventivas.

De acuerdo con la información suministrada, durante el despliegue fueron controlados unos 700 vehículos, entre los que se contabilizaron:

Automóviles

Camionetas

Camiones

Motocicletas

Colectivos de larga distancia

En esas unidades viajaban unas 3.200 personas, quienes también fueron alcanzadas por las tareas de identificación y verificación llevadas adelante por el personal policial.

La magnitud de las cifras refleja la amplitud territorial del procedimiento y el volumen de circulación supervisado durante la jornada. Los controles estuvieron enfocados en la detección de posibles ilícitos o contravenciones, bajo una lógica preventiva destinada a anticipar situaciones irregulares y reforzar la vigilancia sobre el tránsito de personas y vehículos.

Prevención

Según se indicó, este tipo de acciones forma parte de los lineamientos establecidos por la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad, organismos que impulsan una estrategia centrada en la intensificación de la prevención del delito. Dentro de esa planificación, uno de los ejes centrales es fortalecer la presencia policial en rutas y accesos clave de la Provincia, mediante operativos que combinen control, identificación y supervisión del movimiento vehicular y humano.

La implementación de estos dispositivos preventivos busca consolidar una mayor visibilidad institucional de la fuerza en espacios sensibles, especialmente en corredores viales y puestos de control donde confluyen vehículos particulares, transporte de carga, motocicletas y servicios de larga distancia.

En ese contexto, el despliegue realizado por las áreas de Trata de Personas, Investigaciones, Sustracción de Automotores, Drogas Peligrosas y Seguridad Vial se inscribe en una política sostenida de prevención activa, con énfasis en la vigilancia territorial y en la detección temprana de hechos que pudieran derivar en delitos o faltas contravencionales.