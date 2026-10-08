Operativo: secuestran 23 rodados y arrestan a 13 personas

Efectivos policiales continúan desarrollando operativos de control vehicular e identificación de personas tanto en la ciudad Capital como en distintos puntos del interior provincial. Los procedimientos se llevaron adelante en jurisdicciones correspondientes a Capital, Nueva Coneta, departamento Capayán, Recreo y Tinogasta, con la participación de distintas dependencias y grupos especiales de la institución policial.

En el marco de estos controles, numerarios de las Seccionales Primera, Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Octava de la ciudad Capital participaron de los operativos desplegados en diferentes puntos de sus respectivas jurisdicciones.

A estas dependencias se sumaron efectivos de Nueva Coneta, departamento Capayán, y de las Comisarías Departamentales de Recreo y Tinogasta, quienes trabajaron en los procedimientos junto con sus pares de los distintos grupos especiales de la institución.

La tarea tuvo como eje el control de los vehículos que circulaban por las zonas alcanzadas por los operativos y la identificación de las personas que se encontraban en esos lugares.

Trece hombres fueron arrestados

Como resultado de los procedimientos realizados, los efectivos policiales arrestaron a trece personas del sexo masculino. El dato forma parte del balance de los operativos efectuados en las distintas jurisdicciones, que contemplaron controles vehiculares y tareas de identificación de personas.

De acuerdo con la información proporcionada, las actuaciones se produjeron en el contexto de infracciones detectadas durante los controles y de las intervenciones realizadas por los efectivos que participaron de los procedimientos.

Los operativos estuvieron a cargo de personal de diferentes dependencias policiales, con el apoyo de grupos especiales, en una acción desplegada tanto en Capital como en localidades del interior provincial.

Un automóvil y 22 motocicletas

Además de los arrestos, los procedimientos permitieron concretar el secuestro de 23 vehículos, compuesto por un automóvil y 22 motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

Según la información oficial, los secuestros se produjeron debido a que sus conductores habrían infringido lo establecido en el Código de Faltas de la Provincia y en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. El detalle de los rodados secuestrados comprende:

1 automóvil.

22 motocicletas.

Motocicletas de distintas marcas y cilindradas .

. 23 rodados secuestrados en total.

Las actuaciones se realizaron en el marco de los controles efectuados por los uniformados en los diferentes puntos establecidos dentro de sus jurisdicciones.