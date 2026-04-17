Operativo de seguridad para el cierre de las fiestas marianas: los detalles

Con motivo del cierre de las Solemnes Fiestas en honor a Nuestra Madre del Valle, la Jefatura de Policía de la provincia diagramó un dispositivo de seguridad especial que abarcará tanto la Capital como el interior provincial. La medida busca garantizar el normal desarrollo de una de las manifestaciones religiosas más importantes, sin descuidar el servicio habitual de las distintas unidades operativas.

El operativo es coordinado por el Departamento Operaciones Policiales y comenzó con la tradicional Bajada de la Sagrada Imagen de la Madre "Generala" del Valle, extendiéndose hasta el lunes 20 de abril. El objetivo central es resguardar la integridad de los fieles que participan de las actividades, así como de terceros que circulan por la ciudad.

La procesión central y su recorrido

El punto culminante de las celebraciones será la procesión del domingo 19 de abril, que se iniciará a las 17:30 horas. El recorrido comenzará en la Plaza La Alameda y culminará en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle.

Este trayecto concentrará a una gran cantidad de fieles y peregrinos, lo que motivó la implementación de un esquema de seguridad específico para ordenar el tránsito y garantizar el desplazamiento de la columna religiosa.

Controles en rutas y accesos al Valle Central

Uno de los ejes del operativo es la prevención en rutas nacionales y provinciales, especialmente en los accesos al Valle Central. En ese sentido, efectivos policiales realizan recorridos permanentes con el objetivo de:

Resguardar la integridad de los peregrinos que llegan desde distintos puntos

que llegan desde distintos puntos Prevenir incidentes viales

Garantizar condiciones seguras de circulación

Este control anticipado forma parte de una estrategia integral que contempla tanto el ingreso de visitantes como la movilidad interna durante los días de mayor concurrencia.

Cortes de tránsito y ordenamiento vehicular

El ordenamiento del tránsito será un componente clave del operativo. Según se informó, los cortes de calles comenzarán a las 07:00 horas del domingo y estarán a cargo de la Municipalidad de la Capital, en coordinación con la Policía de la Provincia.

Cortes en el inicio de la peregrinación (Plaza La Alameda)

Calle República y Caseros

Av. Virgen del Valle y calle Esquiú

Av. Mariano Moreno y calle Esquiú

Av. Colón y Av. Enrique Ocampo

Av. Virgen del Valle y calle Chacabuco

Cortes durante el recorrido de la procesión

Calle República y Caseros

Av. Virgen del Valle y calle Esquiú

Av. Mariano Moreno y calle Esquiú

Av. Colón y Av. Enrique Ocampo

Av. Virgen del Valle y calle Chacabuco

Calles Chacabuco y Caseros

Calles República y Ayacucho

Calles Chacabuco y Junín

Calles República y Maipú

Calles Sarmiento y Chacabuco

Calles República y Salta

Calles Rivadavia y Esquiú

Calles Maipú y San Martín

En el resto de las arterias, el tránsito será interrumpido de manera progresiva y se liberará a medida que avance la procesión.

Recomendaciones a la comunidad

Desde la organización del operativo se emitieron una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de todos los participantes.

Entre las principales indicaciones se destacan:

No estacionar vehículos en las zonas afectadas por los cortes

en las zonas afectadas por los cortes Respetar las indicaciones del personal policial y municipal

Extremar las medidas de seguridad personal

Evitar conductas que puedan poner en riesgo a terceros

Se advirtió además que los vehículos estacionados en lugares no permitidos serán retirados por la grúa municipal.