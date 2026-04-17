Operativos en Catamarca dejaron 11 arrestados y 22 motos secuestradas

En el marco de un esquema de refuerzo de la seguridad preventiva, numerarios policiales llevaron adelante una serie de operativos en el Valle Central y distintos puntos del interior provincial, con resultados concretos en materia de controles, arrestos e incautaciones.

Las acciones fueron ejecutadas por efectivos del Grupo Infantería de Tinogasta (GIT), junto a personal de las Seccionales Quinta, Séptima y Octava de la Capital, y de las Comisarías de Sumalao y San Isidro, en el departamento Valle Viejo. A este despliegue se sumaron también diferentes Grupos Especiales de la Capital, lo que permitió una cobertura amplia en las jurisdicciones intervenidas.

El operativo incluyó recorridos preventivos y controles vehiculares, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y verificar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Controles vehiculares y presencia territorial

Uno de los ejes centrales de las acciones fue la implementación de puestos de control vehicular en puntos estratégicos. Allí, los uniformados procedieron a inspeccionar la documentación y las condiciones de circulación de los rodados.

En paralelo, los recorridos preventivos permitieron una presencia activa en distintas zonas, tanto urbanas como del interior, lo que amplió el alcance de las tareas de control.

Este esquema de intervención conjunta entre distintas dependencias policiales refleja una estrategia orientada a articular recursos y ampliar la cobertura territorial, consolidando la prevención como eje principal de la acción.

Arrestos e infracciones

Al finalizar los procedimientos, las autoridades informaron los resultados obtenidos, que incluyeron tanto detenciones como secuestros de vehículos. En detalle, se registraron:

Once (11) personas arrestadas Todas de sexo masculino Mayores de edad Se labraron las actuaciones de rigor correspondientes

Veintidós (22) motocicletas secuestradas De diferentes marcas y cilindradas Retenidas por infracciones a la normativa vigente



Las detenciones se produjeron en el marco de las irregularidades detectadas durante los operativos, mientras que los secuestros de vehículos respondieron a incumplimientos específicos en materia de tránsito.

Infracciones a la normativa vigente

Según se informó, los conductores de las motocicletas secuestradas incurrieron en violaciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y Código de Faltas de la Provincia. Ante estas infracciones, el personal policial procedió a labrar las actas correspondientes, en cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Posteriormente, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales jurisdiccionales, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para la continuidad de las actuaciones.

Coordinación entre unidades y grupos especiales

Un aspecto destacado del operativo fue la participación coordinada de múltiples unidades policiales. La intervención conjunta incluyó:

Grupo Infantería de Tinogasta (GIT)

Seccionales Quinta, Séptima y Octava de la Capital

Comisarías de Sumalao y San Isidro (Valle Viejo)

Grupos Especiales de la Capital

Esta articulación permitió desplegar un operativo integral, combinando tareas de control vehicular con patrullajes preventivos, lo que amplificó el impacto de las acciones en las distintas jurisdicciones.