Operativos: secuestran 28 motocicletas y arrestan a cinco hombres

Efectivos policiales de Capital y del interior provincial continúan desarrollando operativos destinados al control vehicular, los recorridos preventivos y la identificación de personas dentro de sus respectivas jurisdicciones. Los procedimientos involucraron a integrantes de las Seccionales Primera y Quinta de la Capital, junto con personal de las Comisarías de Londres e Icaño, correspondientes a los departamentos Belén y La Paz, respectivamente.

Las tareas también contaron con la colaboración de efectivos pertenecientes a distintos grupos especiales de la Institución, que participaron de los procedimientos desplegados en los diferentes sectores.

Durante los operativos se realizaron recorridos preventivos, controles sobre vehículos e identificación de personas. Como resultado de estas intervenciones, los efectivos concretaron el arresto de cinco personas de sexo masculino, todas mayores de edad, además del secuestro de una cantidad significativa de motocicletas.

En total, fueron 28 las motocicletas secuestradas, correspondientes a distintas marcas y cilindradas. Según la información suministrada, las medidas fueron adoptadas debido a que sus conductores infringieron lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito.

Veintiocho motocicletas fuera de circulación

Los procedimientos permitieron detectar distintas situaciones vinculadas con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de tránsito. Como consecuencia de esas infracciones, los uniformados procedieron al secuestro de los rodados.

Una vez realizadas las actuaciones correspondientes, se labraron las actas de infracción y las motocicletas fueron trasladadas a los lugares establecidos para su resguardo.

La modalidad de los procedimientos combinó los controles específicos sobre vehículos con la identificación de personas y los recorridos preventivos. De este modo, las acciones se desarrollaron en diferentes jurisdicciones, tanto en la Capital como en localidades del interior provincial.

Un procedimiento en Icaño

Dentro de los operativos realizados, uno de los procedimientos tuvo lugar sobre la ruta provincial N° 2, en la localidad de Icaño, departamento La Paz.

En ese sector, personal policial aprehendió a un hombre de apellido Figueroa, de 34 años de edad, quien habría sido sorprendido mientras circulaba a bordo de una motocicleta Zanella de 150 cc. La situación tomó una dimensión diferente al momento de realizarse la identificación del conductor. De acuerdo con la información proporcionada, Figueroa se tornó agresivo, comenzó a vociferar insultos y amenazas e intentó agredir al personal policial que intervenía en el procedimiento.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión y dieron intervención a la autoridad judicial correspondiente.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas que debían seguirse a partir de lo ocurrido.

Intervención judicial tras el incidente

La intervención de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial se produjo a partir del episodio registrado durante el control en la ruta provincial N° 2. La actuación policial quedó así acompañada por las medidas dispuestas desde el ámbito judicial.

El procedimiento protagonizado por Figueroa se produjo en el marco de un operativo más amplio que incluyó controles vehiculares, identificación de personas y recorridos preventivos en distintas jurisdicciones.

En ese contexto, la situación registrada en Icaño se diferenció del resto de las intervenciones debido a la conducta que habría adoptado el conductor al momento de ser identificado. Según la información aportada, además de circular en una motocicleta Zanella 150 cc., el hombre habría reaccionado con insultos, amenazas e intentos de agresión hacia los policías intervinientes.

La Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial tomó intervención y estableció las medidas a seguir.