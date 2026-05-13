Operativos: secuestran motos y detectan transporte ilegal de una corzuela

Las fuerzas de seguridad llevaron adelante nuevos operativos de control vehicular, recorridos preventivos e identificación de personas en distintos sectores de la Capital catamarqueña y del interior provincial, en una serie de procedimientos que derivaron en arrestos, secuestro de motocicletas y en la intervención de organismos vinculados a la protección de fauna silvestre.

Los controles fueron realizados por numerarios de las Seccionales Octava y Décima Tercera, junto al personal de la Subcomisaría Quebrada de Moreira, además de efectivos de la Comisaría Departamental Recreo, en el departamento La Paz.

Los procedimientos se desarrollaron en el marco de tareas preventivas orientadas al control vehicular y a la verificación del cumplimiento de las normativas vigentes en materia de tránsito y seguridad pública. Como resultado de los operativos, cinco personas de sexo masculino fueron arrestadas y se concretó el secuestro de diecisiete motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

Controles vehiculares y recorridos preventivos

Las acciones desplegadas por el personal policial incluyeron controles de circulación, identificación de personas y recorridos preventivos en diferentes jurisdicciones de Capital y del interior provincial. Durante los operativos, los efectivos detectaron diversas infracciones contempladas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia, situación que derivó en el secuestro de los rodados involucrados.

Según se informó, las motocicletas retenidas fueron trasladadas posteriormente a dependencias policiales y a los respectivos Corralones Municipales, luego de labrarse las correspondientes actas de infracción.

Entre los resultados de los operativos se destacan:

Cinco personas arrestadas .

. Diecisiete motocicletas secuestradas .

. Controles vehiculares en Capital y La Paz .

. Recorridos preventivos e identificación de personas .

. Intervención por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 .

. Aplicación del Código de Faltas provincial.

Las tareas preventivas se desarrollaron en sectores correspondientes a las jurisdicciones de las Seccionales Octava y Décima Tercera, la Subcomisaría Quebrada de Moreira y la Comisaría Departamental Recreo.

El hallazgo de una corzuela

Uno de los episodios más relevantes de los operativos ocurrió en jurisdicción de la Comisaría Departamental Recreo, donde el personal policial controló una motocicleta Motomel Skua 200 cc., de color gris, en la que circulaba un joven de 23 años. Durante la inspección, los efectivos advirtieron que el conductor transportaba en un bolso un ejemplar de corzuela, situación que motivó la inmediata intervención judicial y administrativa.

Tras el hallazgo, se dio participación a la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, desde donde se dispuso el secuestro del rodado y la continuidad de las actuaciones correspondientes. Además, tomó intervención la Dirección de Flora y Fauna, organismo que procedió al secuestro del animal conforme a lo establecido por la Ley Nacional N° 22.421.

El procedimiento derivó en el labrado de actuaciones vinculadas al transporte y tenencia de fauna silvestre, en el marco de la normativa nacional vigente para la protección de especies animales.

La intervención de la Justicia

La actuación conjunta entre fuerzas policiales, la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial y la Dirección de Flora y Fauna marcó uno de los aspectos centrales del operativo realizado en Recreo.

El caso de la corzuela motivó la aplicación de la Ley Nacional N° 22.421, normativa vinculada a la conservación de la fauna silvestre y a la regulación de actividades relacionadas con especies protegidas.

Las autoridades dispusieron el secuestro tanto del ejemplar hallado como de la motocicleta utilizada para el traslado, mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.