Un motociclista resultó herido tras un siniestro vial en Capital

Un siniestro vial registrado durante la mañana de este miércoles en la intersección de avenida Virgen del Valle y avenida México Oeste dejó como saldo a un motociclista lesionado, lo que motivó la intervención de personal médico, efectivos policiales y peritos especializados para determinar las circunstancias del hecho.

El episodio fue informado por personal de la Comisaría Seccional Octava y ocurrió alrededor de las 08:20 horas, en una zona de importante circulación vehicular de la Capital.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro involucró a un automóvil Volkswagen Voyage y una motocicleta Motomel Skua de 150 cc., cuyos conductores fueron identificados por las autoridades intervinientes.

Cómo ocurrió el siniestro vial

Según se detalló, Gabriel Iván Luna Fuentes, de 39 años de edad, conducía un automóvil Volkswagen Voyage de color gris, dominio IZV-683, cuando por causas que aún son materia de investigación colisionó con una motocicleta.

El otro vehículo involucrado fue una Motomel Skua 150 cc., de colores blanco y rojo, dominio 036-LDH, que era conducida por Cristino Norberto Díaz, de 45 años.

El impacto se produjo en la intersección de avenida Virgen del Valle y avenida México Oeste, un sector de circulación permanente donde habitualmente convergen automóviles, motocicletas y transporte urbano. Las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión todavía son motivo de investigación por parte de las autoridades judiciales y de los peritos que trabajaron en el lugar.

El motociclista sufrió lesiones

Como consecuencia del choque, el conductor de la motocicleta resultó lesionado. Tras el siniestro, personal médico del SAME se hizo presente en el lugar para asistir al motociclista y brindarle atención sanitaria inmediata.

El informe policial indicó que Cristino Norberto Díaz sufrió lesiones producto del impacto, aunque no se brindaron mayores precisiones sobre la gravedad de las heridas. La presencia del servicio de emergencias médicas permitió asistir rápidamente al conductor de la motocicleta en el mismo lugar del hecho.

Luego del siniestro vial, efectivos policiales de la jurisdicción iniciaron las actuaciones correspondientes para avanzar en la reconstrucción de lo sucedido.