Operativos: secuestraron 19 vehículos y arrestaron a 28 personas

Efectivos de distintas dependencias de la Policía de Catamarca llevaron adelante una serie de operativos de control vehicular e identificación de personas en el Valle Central, Fray Mamerto Esquiú y Santa Rosa, que culminaron con el secuestro de vehículos y el arresto de 28 personas mayores de edad.

Las intervenciones se desarrollaron en diferentes puntos de las jurisdicciones comprendidas, con la participación de personal de comisarías de la Capital y de las seccionales correspondientes a los departamentos Fray Mamerto Esquiú y Santa Rosa. El despliegue contó, además, con la colaboración de efectivos pertenecientes a distintos grupos especiales de la institución policial.

De acuerdo con la información oficial, las tareas tuvieron como eje la realización de controles vehiculares y la identificación de personas. Durante los procedimientos, los uniformados verificaron situaciones que derivaron en la incautación de rodados cuyos conductores habrían infringido disposiciones contempladas en el Código de Faltas de la Provincia y en la Ley Nacional de Tránsito.

Como resultado de estas intervenciones, la Policía secuestró un total de 19 vehículos, entre motocicletas de distintas marcas y cilindradas y un automóvil. Asimismo, fueron arrestadas 28 personas mayores de edad, respecto de las cuales se labraron las actuaciones correspondientes.

¿Qué dependencias participaron?

El operativo involucró a efectivos de siete comisarías de la Capital, una subcomisaría y tres seccionales distribuidas entre Fray Mamerto Esquiú y Santa Rosa. La intervención se realizó con la colaboración de integrantes de distintos grupos especiales de la institución policial.

Las dependencias mencionadas en el informe oficial fueron las siguientes:

Capital: Comisarías Primera, Sexta, Séptima, Décima, Décima Segunda y Décima Tercera, además de la Subcomisaría Quebrada de Moreira.

Comisarías Primera, Sexta, Séptima, Décima, Décima Segunda y Décima Tercera, además de la Subcomisaría Quebrada de Moreira. Departamento Fray Mamerto Esquiú: Seccionales de San Antonio y Piedra Blanca.

Seccionales de San Antonio y Piedra Blanca. Departamento Santa Rosa: Seccional de Los Altos.

Seccional de Los Altos. Apoyo operativo: efectivos de distintos grupos especiales de la Policía.

El personal de estas unidades llevó adelante controles en diferentes sectores de sus respectivas jurisdicciones. La participación de las dependencias permitió desarrollar las tareas de verificación vehicular e identificación de personas en los puntos establecidos para los procedimientos.

Los rodados secuestrados

Uno de los principales resultados de los operativos fue la incautación de 18 motocicletas de distintas marcas y cilindradas y un automóvil, cuyos conductores habrían incurrido en infracciones a las normas vigentes.

Según el reporte policial, las medidas se adoptaron debido a presuntos incumplimientos de las disposiciones establecidas en el Código de Faltas de la Provincia y en la Ley Nacional de Tránsito. A partir de esas situaciones, los efectivos procedieron al secuestro de los rodados y realizaron las actuaciones correspondientes.

El detalle de los vehículos incautados quedó conformado de la siguiente manera:

Motocicletas: 18 unidades, pertenecientes a distintas marcas y con diferentes cilindradas.

18 unidades, pertenecientes a distintas marcas y con diferentes cilindradas. Automóvil: una unidad.

una unidad. Total de vehículos secuestrados: 19.

Una vez finalizados los procedimientos, los vehículos fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes a cada jurisdicción. De este modo, los rodados quedaron bajo resguardo en las unidades intervinientes, mientras se cumplimentaban las actuaciones derivadas de los controles.

operativo prevencion

Arrestaron a 28 personas mayores de edad

Además de los secuestros vehiculares, los procedimientos concluyeron con el arresto de 28 personas mayores de edad. De acuerdo con el informe, por estas intervenciones se labraron las actuaciones correspondientes.

Los procedimientos combinaron, de esta manera, tareas de control de rodados con la identificación de personas en diferentes puntos de Capital, Fray Mamerto Esquiú y Santa Rosa. Las actuaciones quedaron documentadas por el personal policial que intervino en cada jurisdicción.