Operativos de seguridad: demoraron a un adolescente y secuestraron 11 motos

En el marco de los operativos de prevención y seguridad desarrollados en distintos puntos de la provincia, personal policial llevó adelante una serie de procedimientos en Capital, Valle Viejo y Pomán, con el objetivo de reforzar las tareas de control y vigilancia en sus respectivas jurisdicciones.

Los operativos fueron realizados por numerarios de la Comisaría Cuarta de la Capital, la Comisaría de San Isidro, en el departamento Valle Viejo, y la Departamental Pomán, quienes trabajaron de manera conjunta con diferentes grupos especiales de la Institución durante recorridos preventivos desplegados en diversos sectores.

Las acciones estuvieron orientadas a realizar controles y recorridas de prevención, lo que permitió concretar distintas intervenciones vinculadas tanto a infracciones contravencionales como a incumplimientos de la normativa vigente en materia de tránsito.

Demora de un adolescente y dos arrestados

Como resultado de los procedimientos desarrollados durante los recorridos preventivos, el personal policial demoró a un adolescente de 16 años.

Asimismo, durante los mismos operativos fueron arrestadas dos personas del sexo masculino, mayores de edad, quienes quedaron a disposición de las actuaciones correspondientes por supuestas infracciones al Código de Faltas de la Provincia.

Los procedimientos se concretaron en el marco de las tareas preventivas que llevaron adelante las distintas dependencias policiales participantes, como parte del operativo desplegado en las tres jurisdicciones.

Once motocicletas fueron secuestradas

Además de las actuaciones vinculadas con las personas demoradas y arrestadas, los efectivos policiales procedieron al secuestro de once motocicletas, correspondientes a distintas marcas y cilindradas.

La medida fue adoptada debido a que los conductores de esos rodados infringieron lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.445, situación que motivó la intervención del personal policial durante los controles realizados en la vía pública.

Una vez detectadas las infracciones, los efectivos avanzaron con las actuaciones previstas para este tipo de procedimientos, labrando las correspondientes actas antes de adoptar las medidas administrativas previstas por la normativa vigente.

De acuerdo con la información oficial, tras constatar las infracciones cometidas por los conductores de las motocicletas, el personal policial confeccionó las actas de infracción correspondientes. Posteriormente, los once rodados secuestrados fueron remitidos a las dependencias policiales correspondientes, donde continuarán las actuaciones derivadas de los procedimientos realizados durante los operativos de seguridad.

Las tareas fueron desarrolladas de manera coordinada entre las distintas dependencias policiales que participaron del despliegue preventivo, permitiendo concretar las intervenciones registradas durante las recorridas.