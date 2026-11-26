En el marco de los operativos de seguridad que se desarrollan en el Valle Central, efectivos policiales de distintas dependencias de la Capital y del departamento Valle Viejo llevaron adelante procedimientos de control vehicular e identificación de personas, con la participación conjunta de integrantes de diferentes grupos especiales.

Las tareas estuvieron a cargo de numerarios de las Seccionales Séptima, Octava y Décima de la Capital, junto con efectivos de la Comisaría de Santa Rosa, departamento Valle Viejo. El despliegue se realizó de manera coordinada con sus pares de distintos grupos especiales, en una intervención que incluyó controles sobre vehículos y la identificación de personas.

Los procedimientos tuvieron como ejes principales la verificación de las condiciones de circulación de los rodados y el control de las personas que se desplazaban por los sectores donde se desarrollaron las actuaciones policiales.

La participación de varias dependencias permitió reunir efectivos de distintas jurisdicciones en un mismo esquema de trabajo, con intervenciones orientadas tanto al tránsito vehicular como a la identificación de ciudadanos.

Once personas mayores de edad fueron arrestadas

Como resultado de los procedimientos, los uniformados arrestaron a once personas mayores de edad. La cantidad de personas alcanzadas por las actuaciones fue uno de los principales resultados del despliegue realizado por las distintas dependencias policiales.

Los arrestos se produjeron durante el desarrollo de los controles de seguridad, en los que también se llevaron adelante verificaciones relacionadas con la circulación de motocicletas.

La información oficial detalló que las once personas arrestadas eran mayores de edad, aunque no precisó sus identidades ni las circunstancias particulares que motivaron cada una de las intervenciones. De esta manera, el balance de los operativos incluyó actuaciones sobre personas y vehículos, dentro de un mismo dispositivo de control desarrollado por efectivos de Capital, Valle Viejo y grupos especiales.

Incautaron seis motocicletas por infracciones de tránsito

Otro de los resultados del procedimiento fue la incautación de seis motocicletas de distintas marcas y cilindradas. Según se informó, los rodados fueron retenidos debido a que sus conductores habrían infringido las disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

A partir de las irregularidades detectadas durante los controles, el personal policial procedió a labrar las correspondientes actas de infracción, dejando constancia de las faltas observadas.

Posteriormente, las motocicletas fueron remitidas a las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron alojadas luego de completarse las actuaciones administrativas vinculadas con los procedimientos.