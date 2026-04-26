Operativos: vehículos secuestrados y un arresto en controles preventivos

En el marco de los operativos de seguridad que se desarrollan de manera continua, efectivos policiales llevaron adelante una serie de procedimientos preventivos y controles vehiculares en distintos puntos de la provincia, abarcando tanto la Capital como localidades del interior.

Los operativos fueron ejecutados por numerarios de las Seccionales Quinta y Sexta de la Capital, junto a personal policial de San José (departamento Santa María), Londres (departamento Belén), Chumbicha (departamento Capayán) y de la Comisaría Departamental Pomán. Este despliegue evidencia un trabajo coordinado entre distintas dependencias, orientado a reforzar la presencia policial en el territorio.

La intervención se centró en recorridos preventivos y controles vehiculares, una modalidad que busca detectar infracciones, prevenir delitos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad.

Controles y prevención

Las acciones desarrolladas se distribuyeron en diferentes jurisdicciones, donde el personal policial llevó adelante controles en puntos estratégicos. Estas tareas incluyeron la verificación de documentación, el control del estado de los conductores y la fiscalización del cumplimiento de las normas de tránsito.

El objetivo de estos operativos es fortalecer la seguridad vial y prevenir situaciones que puedan derivar en riesgos tanto para los conductores como para terceros. En ese sentido, los procedimientos se enmarcan en una política de control sostenido que apunta a reducir infracciones y promover conductas responsables.

Resultados de los operativos

Como resultado de los procedimientos realizados, las autoridades informaron una serie de intervenciones que reflejan el alcance de los controles:

Arresto de un hombre de 44 años , sobre quien se labraron las actuaciones de rigor.

, sobre quien se labraron las actuaciones de rigor. Secuestro de un (01) automóvil , tras detectarse alcoholemia positiva en su conductor.

, tras detectarse alcoholemia positiva en su conductor. Retención de veinte (20) motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

En el caso de las motocicletas, los secuestros se produjeron debido a que sus conductores infringieron lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito y el Código de Faltas de la Provincia. Tras la constatación de las irregularidades, se procedió a labrar las actas correspondientes.

Destino de los vehículos

Una vez detectadas las infracciones, los efectivos policiales avanzaron con las actuaciones administrativas de rigor, que incluyen la confección de actas y la remisión de los vehículos a las dependencias correspondientes.

En este sentido, tanto el automóvil como las motocicletas secuestradas fueron trasladados a dependencias policiales y corralones municipales jurisdiccionales, donde permanecerán a disposición de las autoridades hasta que se resuelvan las situaciones administrativas y legales de cada caso.

Este procedimiento forma parte del protocolo habitual ante infracciones de tránsito, especialmente en situaciones vinculadas al consumo de alcohol o a la falta de documentación y condiciones reglamentarias.

Alcance territorial de los operativos

El despliegue incluyó tanto sectores de la Capital como localidades del interior, lo que permitió abarcar una amplia extensión territorial. La participación de comisarías de distintos departamentos da cuenta de una estrategia que busca llegar a diversas jurisdicciones de manera simultánea.

La inclusión de localidades como San José, Londres, Chumbicha y Pomán dentro del operativo evidencia la intención de mantener controles activos no solo en centros urbanos, sino también en áreas del interior provincial.