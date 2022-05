Así lo manifesto Carol García, la joven a quien la imputada -sus datos no serán revelados por haber cometido el hecho cuando era adolescente- en enero del año 2018 le asestó dos puñaladas al abordarla en la vereda de su casa en el barrio San Antonio Sur, en el inicio del debate presidido por el juez penal juvenil Fabricio Gershani Quesada.

Luego de que fuera abierta la audiencia, la imputada optó por guardar silencio, ingresando seguidamente a la sala la víctima, quien fue la primera testigo. Declaró por más de una hora y remarcó, en diferentes tramos de su relato, desconocer el porqué del ataque de la acusada. “No sé por qué me atacó de esa forma. No le hice nada. Solo la conozco porque era la novia de mi vecino y este chico, por el novio de la acusada, estaba esa noche en la esquina. Ella llegó caminando junto a otras dos amigas. Cuando la vi me quise ir, pero cuando volví a mirar ya estaba detrás mío y me atacó con un cortaplumas, primero en el ojo y después a la altura del pulmón. Parece que ella venía a matarme”, expresó la testigo.

En otro tramo de su declaración, la joven recordó que, cuando ingresó al hospital, un médico le dijo a su madre “casi te la matan”, agregando “tuve dos semanas sin poder mover las piernas, tenía miedo de quedar inválida”.

A una pregunta del fiscal, la testigo respondió: “no le tengo miedo, pero es una persona muy violenta por todo lo que me hizo, porque esta no es la primera vez que apuñala. En la policía me dijeron que ya la conocían por apuñalar a las personas. El domingo pasado fui a un boliche y ella estaba ahí. Me tuve que ir, porque me acosaba, me seguía”, expresó la testigo. Luego, declaró el padre de la joven, concluyendo así la ronda de testigos citados para el inicio del plenario. Seguidamente, el juez Gershani Quesada pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves, cuando se prevé, declaren los demás testigos, siendo el más importante, el hermano de Carol, la otra víctima del violento ataque de la joven imputada.