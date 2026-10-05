Patrullero de la Comisaría de Belén chocó contra animales sueltos

Un siniestro vial involucró a las fuerzas de seguridad provinciales durante las primeras horas de este lunes. Un móvil policial perteneciente a la Comisaría de Belén sufrió un accidente de tránsito en el territorio de la provincia de La Rioja, momentos antes de alcanzar el acceso principal a la ciudad de Aimogasta.

El hecho se produjo en circunstancias en que el vehículo policial transitaba por la traza vial con el objetivo de cumplir con un servicio de mantenimiento programado. Según trascendió sobre la mecánica del accidente, el conductor del rodado se encontró de manera imprevista con dos caballos que estaban parados y cruzaron sobre la calzada, sin que pudiera efectuar maniobras evasivas a tiempo para evitar el impacto directo contra los animales.

La salud de los efectivos

A pesar de la severidad del choque contra los dos equinos sobre la ruta, las autoridades confirmaron que el evento no dejó víctimas personales ni heridos de consideración entre las fuerzas de seguridad:

Integrantes del móvil: La unidad estaba ocupada por un total de tres ocupantes.

Estado de los efectivos: Ninguno de los tres ocupantes sufrió lesiones y se encuentran fuera de peligro.

Identificación: Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades oficiales de los efectivos involucrados.

Daños en el vehículo: El impacto dejó como saldo único la constatación de daños materiales en la estructura del patrullero.

El traslado del vehículo oficial desde la jurisdicción de Belén hacia la provincia vecina respondía a una rutina operativa destinada a someter la unidad a tareas de mantenimiento técnico. Sin embargo, la presencia de animales sueltos sobre la calzada antes del ingreso a la localidad de Aimogasta interrumpió el trayecto previsto.

El caso volvió a poner de manifiesto los imponderables que enfrentan los móviles de las fuerzas de seguridad durante sus desplazamientos interprovinciales, donde la presencia inopinada de ganado o animales sin control en la ruta representa un peligro latente para la circulación vehicular. Las actuaciones continuaron a fin de precisar los detalles del siniestro y evaluar los daños registrados en la unidad policial.