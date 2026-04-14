Piden prisión perpetua para Martínez y Toranzo por el homicidio de Fernando Reyes

La causa por el homicidio de Fernando Reyes, uno de los casos que generó fuerte conmoción en el departamento Belén, ingresó este martes en una instancia decisiva con el desarrollo de la audiencia de cesura en la Cámara Penal N°1, etapa en la que se define la pena que deberán cumplir los imputados ya declarados culpables.

Durante la jornada, el fiscal Alejandro Dalla Lasta y la parte querellante coincidieron en solicitar la pena de prisión perpetua para Dana Estrella Martínez y Simón Alcides Toranzo, al considerar que el veredicto emitido días atrás por el jurado popular habilita la aplicación de la máxima sanción prevista por la ley.

La pena máxima

En la instancia de cesura, las partes acusadoras expusieron sus fundamentos respecto de la sanción que entienden corresponde imponer a los responsables del crimen. Tanto el fiscal como la querella sostuvieron que, en función del fallo condenatorio ya dictado por el jurado popular, Martínez y Toranzo deben recibir prisión perpetua, en línea con la gravedad del hecho y con la calificación que derivó en la declaración de culpabilidad.

El pedido quedó planteado como la postura conjunta de las partes acusadoras, que solicitaron al juez director que la sentencia refleje la severidad del veredicto alcanzado en el juicio.

El pedido para Villagra: 4 años de prisión efectiva

La situación de María del Valle Villagra fue abordada en un tramo diferenciado de la audiencia, dado que fue hallada culpable por un delito distinto: encubrimiento agravado. Para ella, el fiscal Alejandro Dalla Lasta solicitó una pena de 4 años de prisión efectiva, al entender que su conducta tuvo una incidencia concreta en el desarrollo posterior del hecho investigado.

El representante del Ministerio Público argumentó que su accionar "colaboró con la impunidad" del homicidio, un elemento que consideró central al momento de fijar la pretensión punitiva.

No obstante, en su exposición también introdujo circunstancias que fueron valoradas al formular el pedido indicando que no posee antecedentes computables, no representa peligrosidad para la sociedad y que fue declarada culpable por encubrimiento agravado. Estos elementos fueron mencionados como parte del análisis individualizado de su responsabilidad y de las condiciones personales consideradas en esta etapa del proceso.

A la espera de la decisión final

Con la audiencia aún en desarrollo, la resolución definitiva sobre las penas quedará en manos del juez director, quien deberá evaluar los argumentos de las partes y fijar la condena correspondiente para cada uno de los imputados.

La expectativa está centrada en conocer si el magistrado convalidará los pedidos formulados por el fiscal y la querella, especialmente en lo referente a la prisión perpetua para Dana Estrella Martínez y Simón Alcides Toranzo.

En un expediente que impactó con fuerza en la comunidad de Belén, la definición de la pena aparece como el último tramo de un proceso judicial seguido con atención y marcado por la sensibilidad social que despertó el homicidio de Fernando Reyes.