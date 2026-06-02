Policía le salvó la vida a un bebé de cinco días en la Terminal de Ómnibus

Momentos de profunda tensión se vivieron en la Terminal de Ómnibus de la ciudad Capital cuando una situación médica de extrema urgencia requirió la rápida intervención del personal policial. La emergencia involucró a un bebé de apenas cinco días de vida que, según se informó, se habría broncoaspirado con leche materna, provocando una situación crítica que demandó una respuesta inmediata.

Todo comenzó cuando numerarios de la Comisaría Primera tomaron conocimiento del hecho a través de un llamado telefónico. La comunicación alertaba sobre una emergencia médica que se desarrollaba en la Plataforma N° 4 de la Terminal de Ómnibus, donde se requería con urgencia la presencia de efectivos policiales.

La información movilizó rápidamente a los uniformados, quienes acudieron al lugar para brindar asistencia mientras se aguardaba la llegada de los servicios médicos especializados.

El dramático pedido de ayuda de una madre

Al arribar a la terminal, los efectivos junto a sus pares del Comando de Operaciones Preventivas (COP), se encontraron con una escena marcada por la desesperación y la angustia. Los policías se entrevistaron con una joven mujer de 21 años de edad que sostenía entre sus brazos a su hijo recién nacido. La madre solicitaba ayuda de manera urgente debido a que el pequeño, de apenas cinco días de vida, aparentemente se había broncoaspirado con leche materna.

La situación requería una actuación inmediata, ya que cualquier obstrucción en las vías respiratorias de un recién nacido representa un riesgo considerable para su salud y su vida. Frente a este escenario, los efectivos decidieron intervenir de forma inmediata para intentar estabilizar al bebé hasta la llegada del personal médico.

La rápida reacción que resultó decisiva

Ante la emergencia, el Oficial Ayudante Adrián Nicolás Molina tomó la iniciativa y comenzó a practicar la maniobra de Heimlich al pequeño con el objetivo de liberar parcialmente las vías respiratorias obstruidas.

La acción fue realizada con la colaboración del Oficial Ayudante Oscar Nicolás Herrera Farías y del Sargento Ayudante Ramón Gutiérrez, quienes participaron activamente de la asistencia brindada al recién nacido.

La intervención permitió obtener un resultado favorable en los primeros minutos de la emergencia. Gracias a las maniobras efectuadas por los efectivos, se logró desobstruir parcialmente la vía respiratoria del bebé, una circunstancia que resultó clave mientras se esperaba el arribo de los profesionales de la salud.

La coordinación y rapidez demostradas por el personal policial fueron determinantes para brindar una primera respuesta ante una situación de extrema urgencia.

La llegada del SAME y el traslado sanitario

Una vez realizadas las maniobras de asistencia inicial, el personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar para continuar con la atención especializada del recién nacido.

Los profesionales sanitarios evaluaron al bebé y dispusieron su inmediato traslado a la Maternidad Provincial 25 de Mayo, donde se le realizaron los controles y procedimientos correspondientes para garantizar su recuperación. La intervención conjunta entre las fuerzas de seguridad y el sistema de emergencias permitió que el pequeño recibiera atención médica en los momentos más críticos del episodio.

Un desenlace positivo

Tras la preocupación generada por la emergencia, las noticias posteriores llevaron tranquilidad a la familia y a quienes participaron del operativo de asistencia.

De acuerdo con la información brindada por los profesionales médicos, el bebé se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro.

El resultado favorable del episodio fue posible gracias a la rápida actuación de los efectivos policiales que acudieron al lugar, quienes asumieron un rol fundamental durante los primeros instantes de la emergencia.

La intervención desarrollada en la Plataforma N° 4 de la Terminal de Ómnibus concluyó con un desenlace positivo y permitió preservar la vida de un recién nacido que atravesaba una situación crítica. El episodio puso de manifiesto la importancia de la actuación inmediata ante emergencias médicas y el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y los servicios de salud para brindar respuestas rápidas cuando cada segundo resulta decisivo