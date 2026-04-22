Policía y la Liga de Fútbol de Pomán coordinan medidas de seguridad

En la noche de ayer, a las 20:20, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la Liga Departamental de Fútbol de Pomán, ubicadas en el Centro Cívico de Saujil, en el departamento Pomán. El encuentro reunió a autoridades policiales y representantes del ámbito deportivo con el objetivo de coordinar acciones vinculadas a la seguridad en el desarrollo del torneo local.

La convocatoria incluyó a referentes de distintas áreas institucionales, en un espacio que permitió abordar de manera conjunta los desafíos que implica la organización de los encuentros deportivos en la jurisdicción. La articulación entre las partes se planteó como un eje central para garantizar el normal desarrollo de las competencias.

Participación de autoridades policiales y dirigentes

La reunión contó con la presencia de autoridades policiales de distintos niveles y representantes de la Liga y de los clubes que la integran. Entre los participantes se encontraban:

Crio. My. Lic. Hugo Romero , jefe a cargo de la Jefatura de Zona "F"

, jefe a cargo de la Jefatura de Zona "F" Comisarios Inspectores Carla Salcedo y Walther Palavecino

Crio. Rubén Villanueva , jefe de la Comisaría de Saujil

, jefe de la Comisaría de Saujil Prof. Roberto Ogas , presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Pomán

, presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Pomán Presidentes y autoridades de los distintos clubes afiliados

La diversidad de actores presentes permitió un intercambio amplio sobre las necesidades y particularidades de cada institución, así como sobre las condiciones en las que se desarrollan los partidos en las distintas canchas del departamento.

Seguridad en los encuentros deportivos

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la planificación de la cobertura de seguridad para los partidos que se disputarán en el marco del torneo local. Durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados a la organización de los operativos, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar un entorno seguro para jugadores, dirigentes y público.

Las autoridades coincidieron en la importancia de implementar medidas que permitan un control adecuado en cada uno de los encuentros, teniendo en cuenta las características de las canchas y la dinámica propia de la competencia. La coordinación entre la Policía y los organizadores deportivos se planteó como una herramienta fundamental para anticipar situaciones y actuar de manera eficiente.

Trabajo articulado

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en la realización de nuevas reuniones que acompañen el desarrollo del torneo y permitan ajustar las estrategias de seguridad en función de las necesidades que surjan. Esta decisión responde a la intención de sostener un trabajo articulado y permanente entre las instituciones involucradas.

El enfoque adoptado busca consolidar un esquema de cooperación en el que cada actor aporte desde su rol específico, con el objetivo de fortalecer la organización de los eventos deportivos en el departamento.

El objetivo de erradicar la violencia en el fútbol

Uno de los ejes que atravesó la reunión fue la necesidad de erradicar todo tipo de violencia en el fútbol. En este sentido, las autoridades compartieron la importancia de promover un ambiente en el que los encuentros deportivos puedan desarrollarse con normalidad y en un clima de respeto.

La idea de que el fútbol continúe siendo un espacio de encuentro para la comunidad fue destacada como un objetivo común. En esa línea, se remarcó que las acciones de prevención y control no solo apuntan a evitar incidentes, sino también a preservar el carácter social y familiar de los eventos deportivos.