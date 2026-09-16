Policías le salvaron la vida a un bebé de dos meses

Una situación de extrema urgencia se registró durante la madrugada de este miércoles en la ciudad Capital, cuando una mujer de 33 años se presentó espontáneamente en la Comisaría Sexta llevando en brazos a su hija, una bebé de apenas dos meses de vida. El ingreso a la dependencia policial se produjo a las 05:55, cuando la mujer manifestó que, mientras se encontraba amamantando a la pequeña, la bebé se habría ahogado.

La escena demandó una respuesta inmediata debido al estado en el que se encontraba la lactante. Ante la emergencia, los efectivos que se encontraban en la dependencia actuaron rápidamente para asistirla y procurar estabilizarla.

La intervención estuvo a cargo del Agente Mauricio Gabriel Flores González y el Sargento de Policía Franco Damián Sanjorge, quienes comenzaron a practicarle una maniobra de Heimlich a la bebé.

La intervención de los efectivos

De acuerdo con la información policial, al momento de recibir asistencia la pequeña presentaba escasos signos vitales y se encontraba inconsciente. Frente a esta situación, los dos efectivos actuaron de manera inmediata y le practicaron la maniobra de Heimlich, una intervención de emergencia destinada, en este caso, a asistir a la lactante ante el episodio informado por su madre.

La maniobra fue realizada hasta conseguir que la bebé pudiera ser estabilizada. La actuación de los policías se produjo en un contexto de urgencia, dentro de la dependencia policial, luego de que la progenitora acudiera espontáneamente en busca de ayuda con la niña en brazos.

El procedimiento permitió que la pequeña recuperara una condición que posibilitó continuar con la asistencia y el traslado hacia un centro médico para recibir atención especializada.

Traslado al Hospital de Niños

Una vez estabilizada la bebé, el operativo de asistencia continuó con el traslado hacia un establecimiento sanitario. Personal policial, junto con la progenitora, trasladó a la niña en un vehículo particular hasta el Hospital de Niños "Eva Perón".

El traslado tuvo como objetivo que la pequeña pudiera recibir la atención médica correspondiente luego de la situación de emergencia atravesada en la madrugada. La llegada al centro asistencial permitió continuar con la asistencia de la bebé bajo atención médica, después de la primera intervención realizada por los efectivos en la Comisaría Sexta.