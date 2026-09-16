En Capayán, arrestaron al sobrino acusado de apuñalar a su tío

Numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron adelante un procedimiento en la localidad de Nueva Coneta, departamento Capayán, en el marco de una investigación relacionada con un supuesto hecho de sangre ocurrido en la jornada de ayer.

Como resultado del operativo, los efectivos policiales aprehendieron a Ángel Quinteros de 22 años, quien estaría vinculado con el episodio que es investigado por la Justicia. De acuerdo con la información suministrada, la intervención de los investigadores se produjo luego de que se conociera un hecho de violencia ocurrido en la zona sur de la Capital, donde un hombre habría sido agredido físicamente utilizando un arma blanca.

La investigación apunta a establecer las circunstancias en las que se produjo la agresión y la posible participación del joven aprehendido, cuya situación quedó posteriormente a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La víctima permanece internada

El episodio investigado tuvo como víctima a un hombre que permanece internado en el Hospital San Juan Bautista, luego de haber sido agredido físicamente con un arma blanca por quien sería su sobrino, según lo que trascendió previamente.

El violento episodio se registró minutos antes de las 17 horas de este martes en un domicilio ubicado sobre calle Junín al 1800, en la zona sur de la Capital catamarqueña. Allí, un joven de 22 años habría atacado con un arma blanca a su tío, de 53, en circunstancias que son investigadas por la Justicia. El agresor fue identificado como Ángel Quinteros, mientras que la víctima es Ariel Quinteros. Según trascendió, el joven habría agredido a su tío en tres oportunidades, provocándole heridas en diferentes partes del cuerpo.

En el marco de las tareas realizadas posteriormente en la zona, peritos secuestraron una cortapluma, considerada la presunta arma empleada en el hecho. El elemento quedó incorporado a la investigación junto con las demás circunstancias relevadas tras el ataque.

Secuestraron un teléfono celular

Durante el procedimiento de aprehensión realizado en el lugar donde fue localizado el joven, los efectivos de la División Investigaciones también procedieron al secuestro de un elemento que podría resultar relevante para el avance de la causa.

Se trata de un teléfono celular que Quinteros llevaba entre sus prendas de vestir al momento de la aprehensión. Según la información proporcionada por la Policía, el dispositivo tendría información de interés para la causa, motivo por el cual fue incautado durante el procedimiento. El secuestro del aparato se incorpora así a las medidas realizadas en el marco de la investigación del supuesto hecho de sangre.

El elemento quedó vinculado a las actuaciones que buscan reunir información relacionada con el episodio y establecer las circunstancias en las que se produjo la agresión denunciada.

El joven quedó a disposición de la Justicia

Una vez concretada la aprehensión y el secuestro del teléfono celular, el supuesto autor del hecho fue alojado en una dependencia policial. Su situación quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 1, organismo ante el cual deberá continuar el proceso correspondiente en relación con la investigación.

Los términos utilizados en la información oficial —"habría agredido", "estaría vinculado" y "supuesto autor"— reflejan que se trata de una investigación en curso y que la participación del joven deberá ser determinada dentro de las actuaciones judiciales correspondientes.