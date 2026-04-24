Policías salvaron la vida de una bebé de dos semanas en Catamarca

En la tarde de hoy, exactamente a las 16:50, una situación crítica irrumpió de forma inesperada en la base de la Comisaría Novena, ubicada en el barrio Jesús de Nazareth. Un hombre se presentó de manera espontánea, llevando en brazos a una bebé de apenas dos semanas de vida, en evidente estado de urgencia.

El pedido de auxilio fue inmediato y directo: la menor, según indicó el adulto, aparentemente se habría broncoaspirado, una condición que puede comprometer rápidamente la respiración y poner en riesgo la vida si no se actúa con celeridad.

La escena, marcada por la tensión y la premura, exigió una respuesta inmediata por parte del personal policial presente en el lugar.

Evaluación crítica y decisión inmediata

Ante la gravedad del cuadro, la cabo 1° Aldana Ávila y el agente Rodrigo Tejeda intervinieron sin demora. Al tomar a la bebé, realizaron una rápida evaluación inicial que permitió constatar un cuadro alarmante:

Vías respiratorias aparentemente obstruidas

Escasos signos vitales

Estos indicadores confirmaban la urgencia del caso y la necesidad de aplicar maniobras de primeros auxilios de manera inmediata para evitar un desenlace fatal.

La capacidad de los efectivos para identificar el problema en segundos resultó determinante para orientar correctamente la intervención.

Maniobras de Heimlich: la acción que cambió el desenlace

Frente a este escenario crítico, el personal interviniente procedió a aplicar las maniobras de Heimlich, una técnica de emergencia destinada a liberar obstrucciones en las vías respiratorias.

La ejecución fue rápida y precisa, logrando que la bebé reaccionara al estímulo generado por las maniobras. Este momento marcó un punto de inflexión en la situación: la menor comenzó a recuperar signos vitales y a estabilizarse progresivamente.

El accionar permitió no solo revertir la obstrucción, sino también ganar tiempo vital hasta la llegada de asistencia médica especializada.

Coordinación con el sistema de salud y traslado

Una vez lograda la estabilización inicial, se activó el siguiente paso del protocolo: la intervención del sistema de emergencias. Se solicitó la presencia de facultativos médicos del SAME, quienes arribaron al lugar para brindar asistencia profesional.

Posteriormente, la menor fue derivada a la Maternidad Provincial 25 de Mayo, donde quedó internada en observación.

Estado actual: fuera de peligro

De acuerdo con la información disponible, la bebé se encuentra fuera de peligro, aunque permanece bajo observación médica como medida preventiva, considerando su corta edad y la naturaleza del episodio sufrido.

Este desenlace favorable es el resultado directo de una cadena de acciones coordinadas que comenzaron con la rápida intervención policial y continuaron con la asistencia médica oportuna.