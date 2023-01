Previo a la exposición de la defensa de los rugbiers: habló la madre de Fernando y Thomsen lloró

Inició el turno de los alegatos de la defensa a cargo de Hugo Tomei en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa es este jueves. Previo al uso de la palabra del abogado de los rugbiers, la madre de la víctima hizo uso de la palabra y conmovió nuevamente a todos.

Graciela Sosa dijo: “Nunca pensé que estaría en este lugar. Siempre pensé que algún día mi hijo se recibiría y estaría viendo cómo el defendería a la gente”. Y añadió “vi reiteradas veces cómo asesinaron a mi hijo. Me costó muchísimo estar en este lugar. Cargamos las valijas para venir a este pueblo de Dolores. Nunca me atreví a mirar los videos y acá los vi reiteradas veces. Me costó horrores ver la forma en que asesinaron a mi hijo. Es una angustia terrible ver como el imploraba piedad y le seguían dando patadas”, dijo la mujer.

En su sitio Thomsen se toma la cara. Llora. “Solo pido justicia por mi hijo. Quiero que paguen por lo que hizo”, cierra la mamá de Fernando.

La estrategia

El abogado buscará modificar la imputación de los ocho rugbiers a "homicidio en riña o agresión". Aunque en ningún momento del juicio oral se pudo saber con exactitud la maniobra defensiva de Tomei, por los movimientos durante las jornadas y hasta el conocimiento por parte de la querella en sus alegatos es probable que tome este camino.

Según el Código Penal un "homicidio en riña o agresión" prevé una pena entre dos y seis años de prisión. Si el Tribunal toma partido por esta imputación sería una defensa más que positiva para Tomei ya que los acusados llevan más de tres años presos por el crimen y podría haber beneficios relacionados a la excarcelación.

Esta jornada se trata de la última antes de la sentencia final que se espera sea el próximo martes 31 de enero. Es por este motivo que se aspira a que sea una audiencia emotiva y repleta de sensaciones, sobre todo por parte de los papás de Fernando.

Además, se espera que en el cierre de la audiencia Graciela o Silvino hablen frente al Tribunal: "Que no les tiemble la mano a los jueces cuando den condena", manifestaron al cierre de la audiencia del miércoles.

En la apertura de pedidos de condena fue el turno de la Querella y la Fiscalía. Allí ambas partes durante más de 10 horas dieron los detalles y la exposición de todas las pruebas presentadas en las 13 audiencias con la idea de fortalecer las imputaciones solicitas.

Los letrados sostuvieron que los ocho rugbiers son acusados de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones”.

Esta imputación solo prevé la pena de prisión perpetua, motivo por el cual es más que importante el camino por el que tome partida los jueces a cargo del TOC 1 de Dolores. "Todos, atacaron, todos golpearon, todos mataron", expresó en sus alegatos Fernando Burlando.