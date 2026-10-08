Rechazaron el planteo de la querella y quedan firmes las tres hipótesis de la muerte de Rojas

La investigación por la muerte de Juan Carlos Rojas sumó un nuevo capítulo luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos rechazara el planteo presentado por la querella contra la validez del Ateneo Médico Forense realizado en marzo de este año.

La decisión del tribunal avaló la incorporación de esa instancia pericial al expediente y, como consecuencia, quedaron firmes las tres hipótesis que fueron contempladas por los especialistas respecto de las circunstancias que pudieron provocar el fallecimiento del exministro de Desarrollo Social.

El planteo de la querella apuntaba precisamente a cuestionar que las conclusiones alcanzadas durante el ateneo pudieran incorporarse a la causa en las condiciones en las que se desarrolló esa instancia pericial. Sin embargo, la Cámara rechazó el recurso presentado y mantuvo la validez del informe médico. Las tres posibilidades analizadas son:

Asesinato.

Homicidio preterintencional.

Muerte accidental o natural.

De acuerdo con lo informado, ninguna de las tres hipótesis fue descartada durante el ateneo médico.

Tres posibilidades que continúan abiertas

El resultado de la decisión judicial implica que el expediente continuará contemplando las tres alternativas planteadas por los especialistas. En otras palabras, el Ateneo Médico Forense no estableció una única explicación sobre la muerte de Rojas ni eliminó alguna de las posibilidades analizadas.

La hipótesis de una muerte producto de un asesinato permanece, por lo tanto, dentro del abanico de posibilidades. Al mismo tiempo, continúan vigentes las alternativas de un homicidio preterintencional y de una muerte accidental o natural.

La resolución de la Cámara se produjo este jueves, de acuerdo con lo previsto, luego de que el tribunal analizara el planteo relacionado con la validez del ateneo médico. Desde el ámbito judicial adelantaron a La Unión que el tribunal rechazó el recurso presentado por la querella. Los fundamentos de esa decisión serán dados a conocer posteriormente.

La fecha establecida para la lectura de los fundamentos es el 16 de octubre, instancia que permitirá conocer las razones por las cuales la Cámara resolvió rechazar el planteo y avalar la incorporación del Ateneo Médico Forense al expediente.

El planteo del fiscal Hugo Costilla

Durante la audiencia realizada en Apelaciones para debatir la validez del ateneo médico, el fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Costilla, había sostenido que la investigación todavía contempla "tres hipótesis" respecto de la muerte de Rojas. En aquella oportunidad, Costilla remarcó además que la hipótesis homicida "no fue excluida". La afirmación adquiere relevancia dentro del escenario actual de la causa, ya que el rechazo del recurso de la querella mantiene vigentes las conclusiones alcanzadas durante el ateneo.

El fiscal también había dejado en claro que, si finalmente se inclina por alguna de las tres hipótesis, esa definición estará sustentada en las "constancias de la causa" y deberá explicar por qué se descartan las otras dos alternativas.

De esta manera, la investigación todavía no queda concentrada en una única explicación sobre lo sucedido. La definición sobre cuál de las hipótesis puede explicar el fallecimiento deberá surgir de la valoración de las pruebas y pericias que forman parte del expediente.

La próxima decisión de la querella

Con el rechazo del recurso, la querella deberá ahora analizar los pasos a seguir. La fecha clave será el 16 de octubre, cuando se produzca la lectura de los fundamentos de la resolución de la Cámara de Apelaciones.

A partir de ese momento, la querella resolverá si casa el planteo y si recurre ante la Corte de Justicia.

La posibilidad de avanzar hacia una nueva instancia queda así vinculada con el contenido de los fundamentos que dará a conocer el tribunal. Por el momento, la decisión ya adoptada mantiene incorporado al expediente el Ateneo Médico Forense realizado en marzo y, con él, las tres hipótesis planteadas por los especialistas.

Una investigación que se acerca a los cuatro años

La resolución de la Cámara representa un nuevo capítulo dentro de una investigación que se aproxima a los cuatro años. El cuerpo de Juan Carlos Rojas fue encontrado el 4 de diciembre de 2022 y, desde entonces, la causa atravesó distintas instancias judiciales y también cambios en las hipótesis relacionadas con las circunstancias de su muerte.

El paso del tiempo y la continuidad de las distintas alternativas mantienen abierta una investigación en la que todavía resta determinar cuál de las explicaciones resulta compatible con las pruebas reunidas. Para la familia y la querella, la posibilidad de que finalmente se sostenga una hipótesis no homicida continúa generando preocupación. Esto se debe a que una eventual conclusión que determine una muerte natural o accidental podría derivar en la inexistencia de un delito y, consecuentemente, en el archivo de la causa.

Ese escenario es uno de los puntos que se encuentran en discusión dentro del expediente, aunque actualmente las tres hipótesis continúan formalmente abiertas.