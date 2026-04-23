Recuperan sanitarios y elementos vinculados a un robo en el sur de la Capital

En el marco de una investigación en curso, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia concretaron un allanamiento en un domicilio ubicado en la Manzana "O" del loteo Parque Sur, en el sur de la Capital. La medida se llevó a cabo en cumplimiento de disposiciones judiciales, en una causa que se encuentra bajo la órbita de la Justicia Penal.

El procedimiento permitió avanzar en la recuperación de distintos elementos que estarían vinculados a un ilícito previamente denunciado, consolidando así una serie de actuaciones que se venían desarrollando en torno al mismo hecho.

Elementos recuperados

Durante el allanamiento, los investigadores lograron secuestrar sanitarios y un lavamanos completo, incluyendo su respectivo pie y grifería. Según se informó, estos elementos estarían directamente relacionados con un hecho delictivo denunciado en la Unidad Judicial N° 9, en el que resultó damnificada una mujer mayor de edad.

La recuperación de estos objetos representa un avance significativo dentro del proceso investigativo, ya que permite reconstruir parte de lo sustraído en el marco del ilícito denunciado.

Entre los elementos recuperados se detallan:

Sanitarios

Un (01) lavamanos con su pie

Grifería correspondiente

Todos estos objetos fueron inmediatamente puestos a disposición de la Justicia interviniente, que deberá determinar su vinculación definitiva con la causa y avanzar en las medidas procesales correspondientes.

Intervención judicial

El allanamiento fue realizado por disposición del Juzgado de Control de Garantías N° 4, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, organismos que llevan adelante la investigación del caso.

La articulación entre el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad permitió concretar la medida en el domicilio señalado, en el marco de una estrategia investigativa que venía desarrollándose con anterioridad.

Este tipo de procedimientos se enmarca en una serie de diligencias orientadas a esclarecer el hecho denunciado y recuperar los bienes sustraídos, garantizando así el avance de la causa.