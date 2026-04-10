Recuperaron elementos que fueron robados de un comedor comunitario en Catamarca

Un episodio delictivo con profundas consecuencias sociales sacudió al barrio CGT de la Capital catamarqueña. A partir de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 2, una mujer de 52 años alertó sobre el ingreso de personas desconocidas a la SEPAVE "Juan Domingo Perón", un espacio clave para la contención comunitaria en la zona.

Según su testimonio, los autores del hecho habrían sustraído utensilios de cocina y alimentos, elementos indispensables para el funcionamiento cotidiano del comedor. El hecho, que en principio se habría producido entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, no solo representa un delito contra la propiedad, sino que impacta directamente en el entramado social más vulnerable.

Investigación y despliegue judicial

Tras la denuncia, se activó un procedimiento coordinado entre distintas áreas judiciales y policiales. Bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 3 y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 1, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevó adelante dos medidas judiciales.

Los operativos se concretaron en domicilios ubicados en:

Manzana U-2 del barrio Santa Marta

Manzana V-1 del barrio Santa Marta

En estos procedimientos, los investigadores lograron recuperar parte de los elementos denunciados como robados. Todo lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia interviniente, que ya impartió las directivas correspondientes para avanzar en la causa.

Elementos recuperados

Durante los allanamientos, el personal policial procedió al secuestro de diversos objetos que habían sido sustraídos del comedor comunitario. Entre ellos se encuentran:

Un caloventor

Dos ollas

Una paellera

Una asadera

Un pisa papa

Estos elementos, esenciales para la preparación de alimentos en cantidad, constituyen herramientas básicas para el funcionamiento del espacio comunitario.