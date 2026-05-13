Recuperaron una netbook robada y demoraron a dos adolescentes

Un operativo policial realizado en la zona norte de la Capital permitió recuperar una netbook que había sido sustraída y demorar a dos adolescentes de 16 y 17 años, señalados como presuntos autores del hecho. El procedimiento se concretó luego de una rápida intervención de efectivos del COEM-Kappa, quienes actuaron tras un requerimiento emitido por el SAE-911.

El episodio tuvo lugar en inmediaciones de las calles Analía Fernández y Sumak, donde los uniformados arribaron luego de recibir el alerta correspondiente. Allí, una mujer mayor de edad relató a los policías una situación que involucraba directamente a integrantes de su entorno familiar, ya que manifestó que su propio nieto, junto a otro joven, le habría sustraído una netbook de color blanco junto con su cargador.

La denuncia y el rápido despliegue policial

De acuerdo con la información brindada, el personal policial tomó conocimiento del hecho tras el pedido de intervención efectuado mediante el SAE-911. Una vez en el lugar, los efectivos del COEM-Kappa se entrevistaron con la damnificada, quien aportó detalles sobre los presuntos responsables y sobre los elementos sustraídos.

Con los datos obtenidos en el lugar, los motoristas iniciaron un recorrido preventivo y ampliaron la búsqueda en las inmediaciones. El operativo se concentró especialmente en sectores cercanos al punto donde se había producido el hecho, teniendo en cuenta las características aportadas por la mujer.

La rápida respuesta policial permitió que, a pocos metros del lugar, los efectivos localizaran a dos adolescentes en un descampado de la zona. Según se informó, ambos coincidían con las características señaladas previamente durante la denuncia.

Recuperación del elemento sustraído

Durante el procedimiento, los policías lograron recuperar la netbook blanca denunciada como robada. El dispositivo, junto con su cargador, quedó en calidad de secuestro para las actuaciones correspondientes.

La recuperación del elemento permitió avanzar con las diligencias judiciales y administrativas vinculadas al hecho, mientras los uniformados procedían a identificar a los dos jóvenes demorados.

Intervención de la Comisaría Octava

Tras la demora de los adolescentes y el secuestro del dispositivo electrónico, ambos jóvenes fueron puestos a disposición de numerarios de la Comisaría Octava, dependencia que tiene jurisdicción en la zona donde se desarrolló el procedimiento.

Posteriormente, desde la dependencia policial se dio intervención a la Fiscalía Penal Juvenil, organismo que quedó a cargo de impartir las directivas correspondientes respecto de la situación procesal de los menores involucrados.

El procedimiento incluyó además las actuaciones de rigor previstas para este tipo de casos, en el marco de las disposiciones judiciales vigentes para hechos que involucran a personas menores de edad.