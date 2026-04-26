Robó en una vivienda, huyó pero terminó detenida

Un nuevo procedimiento policial tuvo lugar en el oeste de la Capital, donde efectivos de la Comisaría Sexta lograron la aprehensión de una mujer señalada como presunta autora de un ilícito ocurrido en una vivienda particular. La intervención se inició a partir de un requerimiento recibido a través del SAE-911, lo que activó un rápido despliegue en la zona.

El episodio se registró en la avenida Dr. Deodoro Maza al 500, donde el personal policial se entrevistó con un hombre mayor de edad. Según su testimonio, momentos antes una persona del sexo femenino habría ingresado a su domicilio, para luego cometer un ilícito y darse a la fuga.

Este tipo de situaciones, que implican la irrupción en espacios privados, demandan una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad, que en este caso actuaron con celeridad a partir de los datos aportados por el damnificado.

Búsqueda inmediata

Con las características físicas y de vestimenta brindadas por la víctima, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones del lugar del hecho. La tarea se desarrolló en un perímetro cercano, con el objetivo de dar con la presunta autora antes de que lograra alejarse de la zona.

El procedimiento dio resultados positivos en la intersección de avenida Dr. Deodoro Maza y calle Caleta Olivia, donde los efectivos lograron interceptar a una mujer que coincidía con la descripción aportada. En ese punto, procedieron a su aprehensión. La detenida fue identificada como una joven de apellido Brizuela, de 29 años, quien fue inmediatamente trasladada bajo custodia policial.

Traslado y actuación judicial

Luego de concretarse la aprehensión, la mujer fue llevada y alojada en la Comisaría de la Mujer, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales. En paralelo, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que tomó conocimiento de lo sucedido y dispuso las medidas procesales a seguir.

El accionar policial se enmarca en los protocolos vigentes para este tipo de hechos, que contemplan tanto la detención del presunto autor como la intervención inmediata del sistema judicial para determinar responsabilidades.

Procedimiento

En el marco de las actuaciones, también se orientó al damnificado sobre los pasos a seguir para formalizar la denuncia correspondiente. En ese sentido, se lo invitó a radicar la presentación penal en el Precinto Judicial N° 6, instancia clave para avanzar en la investigación del hecho.

Este paso resulta fundamental para que la causa pueda continuar su curso en sede judicial, permitiendo la recolección de pruebas y la definición de eventuales imputaciones.