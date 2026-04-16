Robo y vandalismo paralizan a la cooperativa "Vos hacés la Diferencia"

La cooperativa "Vos hacés la Diferencia" sufrió un robo y un grave hecho de vandalismo que impactó de lleno en su capacidad operativa. El episodio ocurrió anoche en las instalaciones ubicadas en Valle Viejo, detrás del predio de la COTALI, donde funciona este proyecto ligado a la economía circular y la sustentabilidad.

Según la información brindada, los daños materiales son significativos y hoy impiden que los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar sus tareas habituales, generando una interrupción total en la dinámica de producción que sostenían diariamente.

El ataque no solo representó la pérdida de elementos fundamentales para el funcionamiento del predio, sino que además afectó la estructura básica que permite llevar adelante el proceso de reciclado y transformación de residuos plásticos en insumos de utilidad para la construcción.

Qué se llevaron los delincuentes

Entre los elementos sustraídos, los delincuentes apuntaron a piezas esenciales para el sistema productivo de la cooperativa. De acuerdo con el detalle brindado, se llevaron la instalación subterránea de cables y el motor de arranque del molino triturador. Este último componente es señalado como una pieza fundamental para la producción, ya que forma parte del equipamiento indispensable para el tratamiento del plástico reciclado.

La sustracción de estos elementos no solo implica una pérdida económica y técnica, sino que repercute directamente sobre la posibilidad de continuar con las tareas de triturado, clasificación y reutilización del material, núcleo central de la actividad que desarrolla la cooperativa.

Una cooperativa clave para la economía circular

El golpe cobra una dimensión aún mayor por el rol que ocupa "Vos hacés la Diferencia" dentro de la zona. Se trata de un proyecto considerado un pilar de la economía circular en Valle Viejo, orientado a la recuperación de residuos y su reconversión en materiales con valor productivo.

La cooperativa está integrada por jóvenes estudiantes universitarios, quienes sostienen un trabajo cotidiano vinculado a la educación ambiental; la recolección de residuos, la clasificación de materiales, el procesamiento de plástico reciclado y la fabricación de materiales para la construcción. Dentro de esa cadena de trabajo, uno de los productos que más se destaca es la producción de ladrillos ecológicos, elaborados a partir de plástico reciclado.

La iniciativa combina así formación académica, conciencia ambiental y desarrollo productivo, consolidándose como una experiencia que articula trabajo, sustentabilidad y reutilización de residuos.

El impacto sobre el trabajo diario

La magnitud del robo y los actos vandálicos tiene un efecto inmediato sobre la rutina laboral del equipo. La falta de la instalación subterránea de cables y del motor de arranque del molino triturador impide que los trabajadores y trabajadoras continúen con sus tareas habituales, paralizando un esquema de producción que depende de maquinaria específica para transformar el material recolectado.

El perjuicio alcanza tanto al funcionamiento técnico como al trabajo humano que diariamente sostiene la cooperativa, ya que cada etapa del proceso está vinculada al uso de ese equipamiento.

Entre las consecuencias directas del hecho se encuentra obviamente la interrupción de la producción y la imposibilidad de utilizar el molino triturador. Eso frena la fabricación de ladrillos ecológicos, paralizando el trabajo y todo el circuito productivo.