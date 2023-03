Rosario: Detuvieron a un presunto jefe narco y a su hermano policía

La Policía Federal detuvo este jueves a Daniel “Dani” Godoy, presunto jefe de una banda narco que opera en la ciudad de Granadero Baigorria y en el cordón industrial del sur de Santa Fe, vecino a Rosario. El arresto tuvo lugar en medio de un hermético operativo en el que siete personas terminaron aprehendidas tras una larga investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad –a cargo de Diego Iglesias y Matías Scilabra– junto con la Fiscalía Federal 2 –cuyo titular es Claudio Kishimoto–, que contó con la intervención del Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Carlos Vera Barros.

Godoy, de 51 años, es considerado en la causa el presunto cabecilla de la organización que históricamente disputó territorio con Marcelo “Coto” Medrano, un integrante de la barra brava de Newell's que fue asesinado de 15 tiros en septiembre de 2020 a la salida de una estación de servicio YPF de Granadero Baigorria, ciudad pegada al norte de Rosario. Por ese brutal homicidio está imputado Gabriel, un hermano de “Dani” que es policía, ya que los fiscales de esa investigación lo ubicaron como el chofer que transportó a los sicarios.

Para los procedimientos realizados este jueves participaron agentes de la Policía Federal que arribaron desde Buenos Aires. En total hubo siete detenidos: además del presunto líder, su hermano Diego Adrián Godoy (también policía), Priscila Giuliana R., José Hermes M., Carlos Tomás G., Víctor Emilio G. y Lara Anahí B. Todos serán llevados a declaración indagatoria en la mañana de este viernes en los tribunales ubicados en bulevar Oroño al 900.

En los allanamientos, que se mantuvieron con bajo perfil durante toda la tarde, se secuestraron 300 gramos de cocaína, bochitas de marihuana, una pistola calibre 9 milímetros con su cargador con 13 municiones (perteneciente al policía Diego Godoy, hermano de “Dani”), dos revólveres calibre 38 con municiones, once celulares, cuatro motos, cuatro autos y documentación que será analizada en las próximas horas.

De acuerdo a las primeras informaciones a las que accedió Infobae, Daniel Godoy habría dirigido una “organización criminal con conexiones a nivel internacional” que estaría involucrada en “múltiples homicidios”.

De los 22 allanamientos, 19 se hicieron en Rosario, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo, Totoras y Pueblo Andino. Solo 3 se desarrollaron en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

“Dani” Godoy ya había sido detenido. En marzo de 2021, la Tropa de Operaciones Especiales lo arrestó en la localidad de Andino luego de un seguimiento que realizó el fiscal Aquiles Balbis, a cargo de la investigación por el homicidio de “Coto” Medrano.

Sin embargo, la evidencia recolectada en la causa por el crimen no fue suficiente para atribuirle una presunta instigación a “Dani” Godoy, por lo que se lo acusó por lavado de activos, ya que en escuchas telefónicas dialogó con Mateo Andrés Fornes, un joven de 22 años que trabajaba en una cueva situada en Alto Buró de Puerto Norte, quien le vendía dólares blue a sabiendas de que Godoy se dedicaba a la venta de droga.

“Daniel, sí o sí tienen que ser billetes de todos grandes. Te digo porque es consigna estricta. Billetes chicos no me agarran directamente por el día de hoy”, fue uno de los mensajes de Fornes a Dani Godoy, quien tiene incapacidad financiera para hacer esas operaciones según la investigación sobre la constitución de su patrimonio.

Fornes fue condenado en diciembre pasado a la pena de 3 años de prisión condicional y al pago de una multa de 3 millones de pesos por esas maniobras que se hicieron mientras Godoy estaba con pedido de captura por el homicidio de Medrano.

Entre las operaciones de lavado que le atribuyó el Ministerio Público de la Acusación a Fornes, Godoy le compró 5.800 dólares paralelos con billetes de mil pesos el 18 de enero de 2021, y al día siguiente volvió a comprar, pero en ese caso 4.441 dólares.

Tras el análisis de las conversaciones telefónicas mantenidas por el joven financista Mateo Fornes, se detectó que le dice a uno de sus socios que “Dani” incluso llegó a prestarle plata para operaciones de la propia cueva.

“El chabón es fiel a la oficina. Me ha prestado plata, billetes grandes, dólares, cuando por ahí no teníamos tipo físico porque no tenía para afrontar operaciones”, le explicó el financista condenado a un socio.