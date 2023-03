Santiago del Moro ubicó a Camila Lattanzio por ningunear a una exparticipante de Gran Hermano

La edición de este jueves de Gran Hermano (Telefe), tuvo una particularidad: los jugadores recibieron saludos de sus excompañeros, algo que no pasa todos los días. Muchos de esos mensajes, igualmente, fueron bastante picantes. En ese ir y venir de clips, el conductor del ciclo tuvo que intervenir para ubicar a una de las chicas.

A Santiago del Moro le molestó que Camila Lattanzio ningunee al primer saludo que presentó de Martina Stewart Usher y le pidió que tenga “más respeto por el programa” y por quienes ingresaron antes que ella.

“Ay, Santi. Pensé que iba a venir un artista, Lali, qué se yo”, comentó la cantante nacida en Ituzaingó luego de escuchar lo que dijo la profesora de gimnasia. Visiblemente irritado, Del Moro no se guardó nada. Los cinco finalistas de Gran Hermano. (Captura: Telefe)

“Más respeto con este programa que esta gente entró primero que vos, Camila. Es Martina, la segunda eliminada”, remarcó, como para que no queden dudas de su posición. “No, no dije eso. Pero pensé que iba a venir un artista que nos cante”, relativizó la jugadora. “Les cuento que muchos artistas llamaron, pero Gran Hermano consideró que no es momento todavía para eso”, completó el conductor.

Cómo fueron los mensajes que les mandaron los exparticipantes de Gran Hermano a los jugadores que siguen en la casa

Faltando días para la final los saludos llegaron de varios que están afuera. Martina Stewart Usher, Juliana Díaz, Ariel Ansaldo, Constanza “Coti” Romero, Daniela Celis, María Laura “Cata” Álvarez, Lucila Belén “La Tora” Villar, Walter “Alfa” Santiago, Maximiliano Guidici y Agustín Guardis les desearon suerte a todos.

Aunque también hubo momentos de reclamos, reproches y comentarios muy picantes, sobre todo contra Romina Uhrig y Julieta Poggio. Coti Romero, Martina Stewart Usher y Juliana Díaz fueron las que apuntaron a la exdiputada y la modelo.