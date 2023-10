Se reanuda el juicio por el crimen de Miguel Apaza: se escuchará a los primeros testigos

Para la jornada de hoy se tiene estipulado que en ámbitos de la Cámara Penal N° 1 se reanude a partir de las 9.00 de la mañana el juicio por el homicidio de Miguel Ángel Apaza. Para este lunes, en la segunda audiencia del debate que tiene en el banquillo de los acusados a José Daniel Gordillo, Pio Javier Gordillo, Cristian Nicolás Gausto, Ramón Eduardo Soria, Cristian Espinoza, Ever Luis Santos, Braian Saúl Juárez y Juan Carlos Encinas, está previsto que se escuche cinco testigos.

Con un fuerte dispositivo policial en las afueras del edificio judicial, como al inicio del debate la semana pasada, este lunes el tribunal integrado por los jueces Fernando Esteban, Mauricio Navarro Foressi y Miguel Ángel Lozano escucharán a los primeros testigos de una lista de al menos veinte personas que deberán desfilar ante el tribunal durante las diferentes audiencias. Entre los testigos principales que podrían declarar este lunes está la hermana de los principales acusados, “Kitty” Gordillo, a quien le habrían robado el día 6 de octubre del año 2015 una motocicleta, robo que habría dado origen al hecho lamentable que ocurrió al día siguiente cuando asesinan a Miguel Apaza.

Espinoza responsabilizó a los Gordillo

Por otro lado, cabe recordar que en el comienzo del juicio uno de los imputados declaró ante el tribunal y aseguró que los responsables eran los Gordillos. Cristian Espinoza declaró por varios minutos y respondió a las preguntas de la fiscalía. En el inicio de su relato, el imputado dijo conocer a Javier Pio Gordillo quien en otra oportunidad lo había buscado también para poder recuperar la moto que le habían robado a un amigo. Al parecer, Espinoza era una especie de intermediario entre el que robaba la moto y el propietario del rodado con quien acordaba el pago del rescate y la devolución de esta.

Según aseguró, aquella noche del hecho supuso que iba a ser lo mismo. Gordillo lo llamó y le preguntó por la moto que le habían robado a su hermana y Espinoza les hizo de contacto para recuperarla. Sin embargo, según declaró, cuando los Gordillos llegaron a buscarlo, notó "algo raro". “La actitud de ellos era diferente. Me presionaron para que les dijera quien tenía la moto. Javier hacía ademán con sus manos, como si tuviera un arma y se los dije tenía miedo. Sino les decía que era Apaza quien tenía la moto esa noche a quien iban a matar era a mí”, declaró.

Continuando: “Después de que les dije me llevaron con ellos. Andaban en dos motos los hermanos Gordillo, Gautos y Soria. Fuimos a la casa de "Kity" Gordillo y allí vi cuando Javier ingresó a la casa y salió acomodándose de la cintura. Para mí traía otra arma aunque no la vi", precisó el imputado ante las preguntas de la fiscalía. También dijo que fue en ese momento cuando decidió irse y no acompañar a los cuatro imputados arriba nombrados, enterándose al día siguiente por su hermano, quien trabajaba en el taller de otro de los imputados, Ever Santos, que esa noche habían ultimado a Apaza.

En síntesis, Espinoza trató de explicarle al tribunal que su conducta por la que llega acusado como partícipe necesario, no fue para colaborar en el crimen como lo acusa la fiscalía, sino por temor a que lo mataran. En este sentido, responsabilizó a los hermanos Gordillo, a Gausto y al cuñado de estos de apellido Soria de haber asesinado a Apaza por el robo de la moto.





Operativo y corte

Cabe tener en cuenta que en esta segunda audiencia del juicio por el crimen de Miguel Ángel Apaza, tal y como se realizó durante el inicio del mismo durante la semana pasada, se realizará un fuerte operativo policial y un corte provisional. Se prevee que se lleve a cabo la misma metodología realizada en la audiencia pasada. El corte será con vallado sobre calle San Martín y Junín, no pudiendo descender los vehículos por San Martín pero sí pudiendo circular con sentido norte por calle Junín. En tanto, el otro vallado se ubicará a 30 metros al oeste de la intersección de calle Maipú. Esto se debe a que durante la jornada anterior estuvieron presentes ambas familias, las de los detenidos y la de la víctima, presentes.