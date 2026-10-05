Secuestran 40 motocicletas y un auto durante un operativo masivo de prevención

En continuidad con las acciones de prevención y control que llevan adelante distintos organismos frente a la circulación peligrosa de grupos de motociclistas, la Policía de la Provincia realizó durante la noche del domingo un operativo de gran escala en distintos sectores de la Capital. La intervención interinstitucional finalizó con el secuestro de 40 motocicletas y un automóvil debido a diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

El procedimiento general se desarrolló siguiendo los lineamientos trazados por la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía. Para garantizar la cobertura operativa y la eficacia de las inspecciones, se articuló el trabajo de múltiples divisiones técnicas y de seguridad:

Efectivos de la División de Unidades de Apoyo (DUA)

Direcciones de Unidades Especiales (DUE)

Seguridad Vial

División Drones

Dirección de Inteligencia Criminal

Personal de Tránsito de la Municipalidad de la Capital

Operativo en el Parque de los Niños

El trabajo operativo comenzó con una primera intervención estratégica dirigida hacia un grupo de motociclistas que se encontraban concentrados en el predio del Parque de los Niños. En ese punto de la ciudad, los efectivos procedieron a la fiscalización de las unidades y sus conductores, logrando sacar de circulación una importante cantidad de vehículos que no cumplían con las normativas vigentes:

Vehículos secuestrados en el lugar: Un total de 27 motocicletas de distintas marcas y cilindradas, junto a un automóvil.

Destino de las unidades: Todos los rodados fueron trasladados hacia el Corralón Municipal, donde el personal abocado labró las actas de infracción correspondientes.

Durante el desarrollo de esta misma fase del procedimiento, las fuerzas de seguridad detectaron una motocicleta Honda Tornado XR 250 cc., de color negro y sin su dominio colocado. Al verificar los datos del vehículo, se constató que registraba un pedido de secuestro judicial. El rodado fue abandonado en el lugar por su ocupante y, al no poder individualizarse a su conductor, se dispuso su traslado inmediato a la Comisaría Seccional Tercera para el inicio de las actuaciones legales, con la toma de intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Controles al Dique El Jumeal y balance final

Posteriormente, las cuadrillas y patrullajes extendieron los controles preventivos hacia distintos puntos fijos y móviles distribuidos en el territorio capitalino. Entre los sectores fiscalizados destacó la zona del Dique El Jumeal, donde la acción coordinada entre el personal policial y el área de Tránsito Municipal permitió el secuestro de otras 13 motocicletas adicionadas al cómputo de la jornada por faltas a la Ley Nacional de Tránsito.

El operativo general concluyó formalmente en horas de la madrugada, arrojando los siguientes datos de cierre:

Total de motocicletas secuestradas: 40 motocicletas.

Total de automóviles secuestrados: Un automóvil.

Novedades sobre personas: El procedimiento finalizó sin personas privadas de la libertad.

Novedades sobre el orden público: Se concluyó la jornada sin registros de incidentes.

Estos procedimientos forman parte del trabajo preventivo y de control que se viene desarrollando de manera articulada entre las distintas áreas operativas para reducir situaciones de riesgo en la vía pública, hacer cumplir estrictamente las normas de tránsito vigentes y prevenir conductas temerarias que puedan poner en peligro la integridad física de quienes circulan cotidianamente por la ciudad.