Secuestran armas de fuego en La Paz durante un operativo judicial

En el departamento La Paz, personal policial llevó adelante un operativo que derivó en el secuestro de armas de fuego en la localidad de San Antonio, en el contexto de una medida judicial dispuesta por la autoridad competente.

El procedimiento fue realizado por numerarios de la Comisaría de San Antonio, quienes se constituyeron en una vivienda de esa localidad con el objetivo de cumplir con la diligencia ordenada. Durante la intervención, los efectivos realizaron tareas de inspección en el domicilio, lo que permitió detectar la presencia de armamento en condiciones irregulares.

La actuación policial se enmarca en una acción concreta vinculada a la prevención y control de la tenencia de armas, especialmente en aquellos casos donde no se acredita la documentación exigida por la normativa vigente.

Las armas incautadas

Como resultado del procedimiento, los uniformados procedieron al secuestro de dos armas:

Una (01) escopeta calibre 16

Un (01) aire comprimido modificado en su recámara a calibre .22

El detalle de los elementos incautados revela un aspecto relevante: el aire comprimido presentaba una modificación en su recámara, lo que lo adaptaba a un calibre distinto, específicamente .22, lo que implica una alteración técnica del arma original.

Ambas armas fueron secuestradas debido a que el morador del domicilio no contaba con la documentación correspondiente, condición indispensable para la tenencia legal de este tipo de elementos.

Intervención judicial y medidas posteriores

Tras el secuestro, las armas quedaron a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, organismo que tomó intervención en el caso y desde donde se impartieron las directivas a seguir.

La actuación judicial contempla el análisis de las circunstancias en las que se encontraban las armas, así como la situación del morador respecto de la tenencia y eventual responsabilidad vinculada a los elementos incautados.

En este sentido, la Fiscalía será la encargada de determinar los pasos procesales correspondientes, en función de la información recabada durante el operativo.

Control de legalidad en la tenencia de armas

El procedimiento realizado en San Antonio pone de relieve la importancia de los controles vinculados a la tenencia legal de armas de fuego, especialmente en contextos donde se detectan irregularidades documentales.

Entre los aspectos clave que derivaron en el secuestro se destacan:

Falta de documentación habilitante

Presencia de un arma modificada en su estructura original

Intervención en el marco de una medida judicial previa

Estos elementos configuran un escenario que motivó la intervención de las autoridades policiales y judiciales, en línea con los procedimientos establecidos.