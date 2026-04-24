Secuestran dispositivos electrónicos en investigación por grooming en Catamarca

Pasado el mediodía de hoy, exactamente a las 12:45, se desarrolló un procedimiento policial en la ciudad de Tinogasta que responde a una investigación en curso por un supuesto delito de grooming. La medida fue ejecutada bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías de la Quinta Circunscripción Judicial, que ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Jardín, dentro del departamento homónimo.

El operativo fue llevado adelante por numerarios de la Comisaría Departamental Tinogasta, quienes actuaron conforme a las instrucciones impartidas por la autoridad judicial interviniente. La diligencia se concretó sin que se informaran incidentes, en el marco de una causa que se encuentra en etapa de investigación.

Elementos secuestrados y relevancia para la causa

Durante el allanamiento, el personal policial procedió al secuestro de diversos dispositivos electrónicos, considerados de interés para el avance de la investigación. Entre los elementos incautados se detallan:

Una Notebook marca BGH , de color gris.

, de color gris. Dos teléfonos celulares, uno de marca Motorola y otro Samsung.

Estos dispositivos, según se indicó, estarían vinculados al presunto delito de grooming, motivo por el cual fueron inmediatamente puestos a disposición de la Justicia. La recolección de estos elementos resulta central en este tipo de causas, donde la evidencia digital suele ser clave para establecer responsabilidades y reconstruir los hechos investigados.

Intervención judicial y continuidad del proceso

Tras el secuestro, todos los elementos quedaron bajo custodia y a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las directivas a seguir. Este paso marca una instancia fundamental en el proceso, ya que permitirá el análisis técnico de los dispositivos para determinar su contenido y posible vinculación con el hecho denunciado.

El accionar coordinado entre el órgano judicial y la fuerza policial refleja el cumplimiento de los procedimientos establecidos en este tipo de investigaciones, donde la preservación de la evidencia resulta determinante.

Contexto del operativo

El allanamiento se desarrolló en una vivienda particular del barrio Jardín, una zona residencial de la ciudad de Tinogasta. La intervención de la Comisaría Departamental Tinogasta se produjo en cumplimiento de una orden específica emanada del Juzgado de Control de Garantías, lo que otorga al procedimiento el respaldo legal necesario dentro del marco de la causa.