Secuestran más de 2 kilos de marihuana en un colectivo y detienen a un pasajero

Un nuevo procedimiento contra el narcomenudeo desplegado en el departamento Valle Viejo culminó con el secuestro de más de 2 kilos de marihuana y la detención de un hombre de 33 años, en el marco de un control realizado en el Puesto Caminero El Portezuelo.

El operativo se desarrolló en la mañana de hoy, cuando efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llevaban adelante tareas de control vehicular preventivo sobre la ruta nacional N° 38, a la altura de la localidad de Santa Rosa, en el departamento Valle Viejo.

En ese contexto, el personal policial detuvo la marcha de un colectivo de larga distancia, proveniente de la provincia de Jujuy y con destino final en Mendoza, como parte de las inspecciones habituales que se realizan en ese puesto estratégico de ingreso y egreso. La ubicación del control volvió a resultar clave dentro de las acciones preventivas, dado el constante flujo de vehículos particulares y unidades de transporte de pasajeros que atraviesan ese corredor vial.

El hallazgo dentro del micro

Durante la inspección del colectivo, y con la colaboración del personal de la Dirección de Seguridad Vial de la Institución, los efectivos avanzaron en la revisión del interior del micro.

Fue en la parte superior de la unidad, en el sector destinado al equipaje de mano, donde los uniformados encontraron un bolso de color negro, que sería propiedad de un hombre de 33 años de edad que viajaba como pasajero. Al profundizar la requisa, el personal interviniente detectó en el interior del bolso dos paquetes compactados que contenían una sustancia herbácea compactada, lo que motivó la inmediata activación del protocolo previsto para este tipo de hallazgos.

Más de 2,3 kilos de cogollos de marihuana

Una vez detectados los paquetes, la sustancia fue sometida a la prueba de campo correspondiente, que confirmó que se trataba de 2,315 kilogramos de cogollos de marihuana.

La precisión del pesaje y la confirmación técnica del contenido consolidaron el procedimiento como un importante golpe al narcomenudeo, especialmente por tratarse de una modalidad de traslado en transporte público de larga distancia. La sustancia quedó de inmediato en calidad de secuestro, a disposición del Juzgado Federal, autoridad que tomó intervención en el caso por la naturaleza del delito investigado.

El volumen incautado refuerza la relevancia del operativo preventivo realizado por la Dirección Drogas Peligrosas, en coordinación con otras áreas policiales que participaron del control.

Detención y disposición judicial

Finalizado el procedimiento, la Justicia interviniente dispuso que el sujeto vinculado al bolso donde fue encontrada la droga sea alojado en una dependencia policial del Valle Central en calidad de detenido. Además, se ordenó el labrado de las actuaciones correspondientes, dando inicio formal al proceso judicial derivado del secuestro de la sustancia.

El procedimiento en El Portezuelo vuelve a poner en evidencia la importancia de los controles vehiculares y de transporte público en corredores estratégicos, donde la labor conjunta de Canes Antinarcóticos, Drogas Peligrosas y Seguridad Vial resulta determinante para detectar maniobras vinculadas al traslado de estupefacientes.

Con la droga secuestrada y el sospechoso detenido, la causa quedó bajo la órbita federal, mientras avanzan las actuaciones para determinar el alcance de la maniobra y las responsabilidades penales correspondientes.