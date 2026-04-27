Secuestran en Valle Viejo una camioneta con pedido judicial de Tucumán

En el marco de un operativo de prevención y control, efectivos de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia llevaron adelante un procedimiento que derivó en el secuestro de un vehículo requerido por la Justicia. El hecho tuvo lugar en el Puesto Caminero El Portezuelo, emplazado sobre la Ruta Nacional N° 38, en jurisdicción de la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo.

Durante el desarrollo de tareas habituales de control vehicular e identificación de personas, los uniformados procedieron a detener la marcha de una camioneta Renault Kangoo de color blanco, en la que circulaba un hombre mayor de edad. El procedimiento se inscribe dentro de los operativos sistemáticos que se realizan en puntos estratégicos de circulación, con el objetivo de verificar documentación, condiciones de tránsito y posibles irregularidades.

Verificación en el sistema

Al avanzar con las tareas de rutina, el personal policial consultó los datos del vehículo en el sistema informático correspondiente. Fue en ese momento cuando se produjo el hallazgo determinante: sobre el rodado pesaba un requerimiento judicial vigente, lo que activó de inmediato el protocolo de actuación previsto para estos casos.

El pedido había sido dispuesto por el Juzgado Federal N° 1 de la Provincia de Tucumán, lo que otorgó al procedimiento una dimensión interjurisdiccional. La confirmación del requerimiento implicó que la camioneta no podía continuar en circulación y debía ser retenida de manera preventiva.

Secuestro del vehículo y actuación policial

Ante la constatación del requerimiento, los efectivos procedieron al secuestro de la camioneta, que quedó inmediatamente a disposición de las autoridades competentes. El rodado fue entregado a efectivos de la Comisaría de Santa Rosa, dependencia que tiene jurisdicción en la zona donde se llevó a cabo el procedimiento.

La intervención de esta unidad policial garantizó la continuidad del proceso administrativo y judicial, asegurando la correcta custodia del vehículo hasta tanto se definan las medidas correspondientes.

Intervención judicial

Una vez asegurado el vehículo, los efectivos de la Comisaría de Santa Rosa dieron conocimiento a la Justicia Penal interviniente, cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. A partir de esa comunicación, las autoridades judiciales dispusieron los pasos a seguir en relación con el rodado secuestrado.

La actuación coordinada entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial permitió que el procedimiento se desarrollara de manera ordenada y conforme a derecho, garantizando tanto la preservación del vehículo como el avance de la causa vinculada al requerimiento emitido desde la provincia de Tucumán.