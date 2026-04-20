Septuagenario perdió el control de su camioneta y chocó contra un árbol en Catamarca

En horas de la tarde de hoy, y tras una alerta emitida por el sistema SAE-911, numerarios de la Comisaría de Saujil se desplazaron de inmediato hacia un punto específico de la Ruta Provincial N° 46, a la altura del Km N° 86, dentro de la jurisdicción de la localidad correspondiente al departamento Pomán.

El aviso inicial daba cuenta de un siniestro vial, lo que activó el protocolo de intervención de las fuerzas de seguridad en la zona. La presencia policial permitió corroborar la situación en el lugar indicado, donde se encontraba involucrado un único vehículo.

El procedimiento se enmarcó en las tareas habituales de respuesta ante emergencias viales, con la participación de personal policial destinado a asegurar el área y recabar los primeros datos del hecho.

El siniestro: una camioneta, un conductor y un impacto contra un árbol

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el siniestro tuvo como protagonista a Julio Argentino Aranda, de 71 años de edad, quien se encontraba al mando de una camioneta Toyota Hilux de color gris.

Por razones que se tratan de establecer, el conductor habría perdido el control del rodado, lo que derivó en un impacto contra un árbol existente en la zona del hecho. No se han precisado circunstancias adicionales que expliquen la maniobra previa al choque, manteniéndose ese aspecto bajo investigación.

El episodio ocurrió sobre la traza de la ruta provincial, en un sector que, por su ubicación, requirió la intervención inmediata de los efectivos policiales para preservar la escena y garantizar la asistencia correspondiente.

El impacto contra el árbol provocó daños en el vehículo y consecuencias físicas para el conductor, quien quedó en situación de requerir asistencia médica.

Lesiones y asistencia médica al conductor

Como consecuencia directa del siniestro, Julio Argentino Aranda sufrió lesiones que demandaron la intervención de facultativos médicos del hospital local.

El septuagenario fue asistido en el lugar y posteriormente derivado o evaluado por personal sanitario, en el marco de la atención inicial brindada tras el impacto. La presencia del servicio de salud fue determinante para garantizar la evaluación del estado del conductor inmediatamente después del hecho.

Tras las actuaciones iniciales en el lugar del siniestro, se hizo presente personal de la División Criminalística de Pomán, con el objetivo de llevar adelante las tareas técnicas correspondientes para el análisis del hecho.

La intervención se realizó bajo las directivas de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar en el marco de la investigación.