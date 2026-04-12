Sofocaron un incendio en una vivienda de la Capital

Efectivos llevaron a cabo en la Capital un amplio operativo por un incendio en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Padre Victoriano Toloza y Bélgica. Hasta ese lugar arribó en primera instancia personal de la Comisaría Octava, que tomó intervención tras ser alertado sobre la presencia de un foco ígneo en el interior de la vivienda. La rápida llegada de los efectivos permitió una primera evaluación de la situación y la activación inmediata del protocolo correspondiente para este tipo de emergencias.

Una vez en el lugar, los uniformados constataron que el incendio se estaba desarrollando dentro del inmueble, lo que demandó la solicitud urgente de apoyo especializado para evitar una mayor propagación de las llamas hacia otros sectores de la casa.

El foco se habría originado en una habitación

De acuerdo con la información suministrada, y por causas que aún son materia de investigación, el foco ígneo se habría originado en una habitación del domicilio.

Ese dato preliminar permitió orientar las primeras actuaciones en la escena, concentrando la intervención en el dormitorio afectado, donde el fuego avanzaba con intensidad. Frente a ese escenario, el personal de la Comisaría Octava requirió la presencia de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes acudieron al domicilio para desplegar las tareas específicas de sofocación.

Bomberos sofocaron las llamas

Una vez en el lugar, los efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia realizaron tareas de su especialidad, centradas en el control del fuego, la extinción del foco y la verificación de posibles riesgos residuales dentro de la vivienda.

Tras el trabajo desplegado, las llamas fueron finalmente sofocadas, dando por controlada la situación. El saldo del incendio fue de daños materiales totales en el dormitorio, ambiente donde se habría iniciado el foco ígneo. La afectación total de esa habitación marca la magnitud que alcanzó el siniestro antes de ser extinguido por el personal especializado.