Solo me defendí. Él me estaba atacando con la navaja

Así le dijo ayer Ana Rodríguez, de 18 años, acusada del supuesto homicidio agravado por la relación de pareja en grado de tentativa, al fiscal en feria Hugo Costilla, en la audiencia de indagatoria de imputado.

Cerca de las 11:00 de la mañana, la joven de 18 años, detenida desde el martes pasado en la Comisaría de la Mujer, arribó custodiada por personal policial al edificio de la fiscalía general.

En la puerta, la esperaba su madre y otros familiares. En el interior del edificio judicial, estaba su abogado defensor, Dr. Víctor García. Seguidamente, la imputada y el letrado ingresaron al despacho del fiscal Hugo Costilla, quien abrió la audiencia indagatoria con la lectura del hecho del que se le acusa a Rodríguez, las pruebas en su contra y la imputación que pesa sobre ella. Seguidamente, el fiscal le dio la palabra a la imputada para que dé o no su versión de lo ocurrido, manifestando, a líneas generales, lo siguiente: “Solo me defendí. Él me estaba agrediendo. Me colocó la navaja en el cuello (...)”, negando así el hecho de sangre indicando que solo se defendió porque él (la víctima) la estaba atacando. En otra parte de la declaración, la joven hizo mención a que no era la primera vez que la agredía y dijo “estar cansada de sus malos tratos”.

Luego de escuchar a la imputada, el fiscal dio por finalizada la audiencia y Rodríguez fue nuevamente trasladada a su lugar de detención. Por otra parte, en cuando a la víctima, Sergio Nieva, voceros de la causa indicaron que se recupera favorablemente y que manifestó a los investigadores que no era su deseo realizar la denuncia en contra de su pareja, ya que, según dijo, “no la quiere perjudicar”. Por el momento, la joven de 18 años continuará detenida, debiendo el fiscal determinar en las próximas horas si solicitará o no la audiencia de control de detención o si le fijará una caución a la joven y le otorgará la libertad, aún cuando continuará ligada al proceso.