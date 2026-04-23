Sorprendieron a dos delincuentes intentando robar en una vivienda en Catamarca

A las 18:30 de la tarde de hoy, un llamado al sistema de emergencias SAE-911 puso en marcha un procedimiento policial que culminó con la aprehensión de dos sujetos sospechados de intentar cometer un ilícito en una vivienda del sector norte de la ciudad. La intervención estuvo a cargo de numerarios de la Comisaría Décima Tercera, quienes acudieron con celeridad al lugar indicado.

El hecho se registró en calle Francia, entre Los Alelíes y Los Tulipanes, un sector residencial donde la tranquilidad habitual se vio momentáneamente alterada por la presunta actividad delictiva. Al arribar, los efectivos policiales se entrevistaron con una mujer mayor de edad, quien aportó detalles clave para la rápida resolución del caso.

El relato que permitió actuar con rapidez

Según manifestó la mujer a los uniformados, dos sujetos habrían ingresado al interior de una vivienda de la zona con claras intenciones de cometer un ilícito. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando los individuos advirtieron la presencia de la testigo.

Ante este imprevisto, los sospechosos emprendieron la huida, abandonando la propiedad sin concretar el hecho. Este elemento fue determinante, ya que permitió a los efectivos contar con una descripción reciente de los individuos y una dirección probable de escape.

Aprehensión en cuestión de minutos

La respuesta policial fue inmediata. Con la información brindada, los efectivos se dirigieron hacia las inmediaciones y lograron interceptar a los sospechosos en la esquina de calles Los Tulipanes y Los Alelíes, a escasa distancia del lugar del intento de ilícito.

En ese punto, se procedió a la aprehensión de dos sujetos identificados por los apellidos Tapia (19) y Brígido (25). Ambos fueron señalados como los presuntos autores del hecho, en base a las características coincidentes con el relato de la mujer entrevistada.

El procedimiento se desarrolló sin que se reportaran incidentes adicionales, consolidando una intervención eficaz en términos de tiempo y resultado.

Situación judicial

Tras su aprehensión, los individuos fueron trasladados y alojados en la seccional policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte. Será esta autoridad la encargada de determinar los pasos a seguir en el marco de la investigación correspondiente.

En paralelo, se invitó a la propietaria del domicilio donde se habría producido el intento de ingreso a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 8, instancia clave para formalizar el proceso judicial y aportar elementos probatorios al expediente.