Suspenden juicio por Grooming: la defensa planteó que el imputado presenta síntoma de coronavirus

En la mañana de hoy, en el Juzgado Correccional Nº 2, estaba previsto que comience el juicio contra Jonathan Sánchez Pedraza, quién está acusado del supuesto delito de “grooming”, hecho ocurrido en 2014.

Sin embargo, el debate fue suspendido por quinta vez, debido a que la defensa del imputado, Dr. Marcelo Zurita, presentó un escrito avizorando que Sánchez Pedraza presentaba síntomas de Covid-19.

El juez Correccional, Diego Chaile Costilla, decidió dar lugar al planteo y suspendió la audiencia, requiriendo la intervención del COE para que se le realice el hisopado correspondiente al imputado.

En este sentido, dependiendo del resultado del estudio, la audiencia de debate podría fijarse una nueva fecha para el transcurso de la semana.

Luego de darse a conocer la suspensión del debate, los abogados de la querella expresaron su disconformidad con lo acontecido: “No es la primera vez que se suspende este debate. Se ha presentado un escrito sin certificado médico alguno y el juzgado curiosamente hizo lugar a ese planteo. Yo en mis más de 20 años de experiencia en el ejercicio de la profesión nunca he podido suspender una audiencia alegando cuales son los síntomas de enfermedad o diagnosticando alguna enfermedad en carácter de abogado, salvo que sea médico y abogado a la vez. Esperemos que el juzgado esté a las alturas de las circunstancias y que no permita que la pandemia sea aprovechada inescrupulosamente por parte de la defensa haciendo planteos dilatorios”.

Además desde la querella señalaron que para evitar la suspensión, habían solicitado que el juicio se lleve a cabo mediante videoconferencia pero el juez no dio lugar a esto argumentando que en ese juzgado no está implementado el sistema.