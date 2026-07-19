Tensión en Los Altos: dos delincuentes intentaron asaltar una estación de servicio

Un violento episodio se registró durante la noche del sábado en la estación de servicio Virgen del Valle, ubicada en Los Altos, cuando dos delincuentes intentaron cometer un asalto simulando ser clientes. La rápida reacción de los empleados y el aviso inmediato a la Policía impidieron que el robo se concretara, aunque la situación generó momentos de gran tensión entre quienes se encontraban trabajando en el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:47, cuando los dos sospechosos llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta. De acuerdo con la información aportada por las personas presentes, ambos actuaron inicialmente como si fueran clientes, una maniobra que les permitió acercarse al sector de atención antes de intentar llevar adelante el ilícito.

La secuencia se desarrolló en pocos instantes, pero fue suficiente para alterar la tranquilidad de la jornada laboral y poner en alerta a los trabajadores de la estación de servicio, según lo señalado por Info Los Altos.

La reacción del personal

Según el relato de las cuatro personas que se encontraban desempeñando tareas en ese momento, los dos individuos aparentemente estaban armados, circunstancia que incrementó la preocupación durante el desarrollo del episodio.

Lejos de quedar inmovilizados por la situación, los empleados reaccionaron para defenderse mientras, de manera simultánea, daban aviso a la Policía, solicitando la intervención de las fuerzas de seguridad. La resistencia ofrecida por el personal resultó determinante para frustrar las intenciones de los delincuentes. Al advertir que no lograrían concretar el robo, los sospechosos decidieron abandonar rápidamente el lugar antes de que arribaran los efectivos policiales.

los altos intento asalto

Todo quedó registrado en las cámara seguridad del comercio.

Los delincuentes escaparon sin concretar el asalto

El intento de asalto finalmente no llegó a consumarse. Tras fracasar en su propósito, los dos hombres escaparon del lugar a toda velocidad utilizando la motocicleta en la que habían llegado.

A pesar de los momentos de tensión vividos por quienes se encontraban en la estación de servicio, el hecho no dejó personas heridas. De acuerdo con la información disponible, únicamente se registraron daños materiales menores, sin que se produjeran lesiones entre los trabajadores que enfrentaron la situación.

Las cámaras de seguridad, la prueba clave

Uno de los elementos centrales para el avance de la investigación son las imágenes obtenidas por el sistema de videovigilancia del establecimiento.

Las cámaras de seguridad captaron con claridad los rostros de ambos sospechosos, quienes actuaban con el rostro descubierto, un detalle que podría facilitar las tareas de identificación.

Las grabaciones ya fueron incorporadas a la investigación que lleva adelante la fuerza policial y constituyen una prueba relevante para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer la identidad de los autores del intento de robo.

La investigación continúa

Tras el frustrado intento de asalto, la investigación quedó en manos de la fuerza policial, que trabaja con el objetivo de identificar a los dos sospechosos registrados por las cámaras de seguridad.

Las imágenes obtenidas forman parte de las actuaciones que buscan localizar a los delincuentes para ponerlos a disposición de la Justicia.

Mientras avanzan las tareas investigativas, el episodio ocurrido en la estación de servicio Virgen del Valle dejó en evidencia los momentos de tensión que atravesaron los cuatro trabajadores presentes durante el intento de robo. La reacción del personal permitió impedir que el asalto llegara a concretarse, mientras que el material registrado por las cámaras de seguridad se convirtió en una pieza fundamental para las diligencias que buscan establecer la identidad de los autores y avanzar con su localización.