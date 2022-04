Tiene 13 años y se fue de su casa por el maltrato físico de su madre

Un adolescente de 13 años le dijo a la policía que no regresaría a su casa donde vive junto a su madre, por los supuestos malos tratos tanto físicos como verbales de los cuales sería víctima por parte de su progenitora.

Fuentes policiales y judiciales informaron que del hecho tomaron conocimiento, pasado el mediodía, efectivos del grupo Kappa, quienes mientras recorrían calle 25 de Mayo, fueron requeridos por un desorden familiar en una vivienda de calle Vicario Segura -la dirección no será precisada para no identificar a la supuesta víctima-.



Al llegar, los efectivos se entrevistaron con un jovencito, quien se identificó y manifestó tener 13 años. El chico les dijo que estaba en la casa de sus abuelos por decisión propia y que no quería regresar con su madre, con quien estaba discutiendo, ya que ella quería que regresara con ella a su domicilio, en el sur de la ciudad, porque su progenitora, supuestamente, lo maltrataría verbal y físicamente. Luego de escuchar al adolescente y a la madre, el oficial a cargo del procedimiento puso en conocimiento de la situación al jefe de la Comisaría Décima, a quien por jurisdicción le corresponde, disponiendo el comisario el traslado del chico a la dependencia policial, para luego ser informado personal de la Secretaría de Familia, Niñez y Adolescencia.