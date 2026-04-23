Tinogasta: un jurado popular declaró no culpable a un acusado por abuso sexual agravado

En la jornada de este jueves se conoció el desenlace de un juicio por jurado desarrollado en la ciudad de Tinogasta, en el marco de una causa por abuso sexual. Tras la instancia de alegatos de cierre y luego de recibir las instrucciones del juez director, el jurado popular resolvió declarar "no culpable" al acusado.

La decisión fue adoptada por los vecinos seleccionados para integrar el tribunal ciudadano, quienes deliberaron luego de escuchar las exposiciones finales de las partes. El veredicto puso fin al proceso judicial en esta instancia, marcando un resultado contrario a la pretensión acusatoria sostenida por el Ministerio Público Fiscal.

La acusación fiscal y los cargos en discusión

Durante su alegato final, la fiscalía, representada por los fiscales Augusto Barros y Jorge Barros, mantuvo la imputación contra el acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal por cualquier vía, en un encuadre agravado.

Según lo expuesto, la acusación se sostenía bajo una doble calificación:

Grave daño en la salud física y mental de la víctima

El vínculo existente entre la víctima y el acusado

Estos elementos configuraban, para la fiscalía, un cuadro de mayor gravedad en la conducta atribuida. Sin embargo, en el tramo final del proceso, el Ministerio Público Fiscal decidió retirar el cargo de privación ilegítima de la libertad, acotando así el alcance de la acusación presentada ante el jurado.

La estrategia de la defensa

Por su parte, la defensa del imputado estuvo a cargo del abogado del foro local Pedro Vélez, quien expuso sus argumentos ante el jurado en busca de desacreditar la acusación fiscal.

El proceso se desarrolló bajo el esquema de juicio por jurado, lo que implicó que la decisión final sobre la culpabilidad o inocencia del acusado quedara en manos de ciudadanos comunes, seleccionados para cumplir ese rol.

El rol del juez y la deliberación final

Una vez concluidos los alegatos de ambas partes, el juez director del proceso, Silvio Martoccia, impartió las instrucciones finales al jurado, paso clave dentro de este tipo de juicios. En esa instancia, se establecen los criterios legales que los jurados deben considerar al momento de deliberar.

Tras recibir estas indicaciones, el jurado popular se retiró a deliberar en privado. Finalmente, y luego de evaluar los argumentos presentados durante el juicio, los integrantes del tribunal ciudadano emitieron un veredicto de "no culpable", absolviendo al acusado.

Un caso que cierra en esta instancia

El fallo marca el cierre de este proceso judicial en el ámbito del juicio por jurado en Tinogasta, con un resultado que refleja la decisión soberana del tribunal ciudadano.

El desarrollo del juicio, desde los alegatos hasta la deliberación final, puso en funcionamiento el mecanismo de participación ciudadana en la administración de justicia, donde la evaluación de la prueba y la determinación de la responsabilidad penal recae directamente en los jurados.

En este caso, pese a la acusación sostenida por la fiscalía por un delito de alta gravedad, el jurado resolvió absolver al imputado, determinando que no correspondía declarar su culpabilidad en los términos planteados durante el proceso.