Tragedia en la madrugada: un hombre murió tras un choque y vuelco sobre Avda. Cobacho

Un choque y vuelco de un utilitario Renault Kangoo ocurrido durante la madrugada de este domingo terminó con la muerte de uno de sus ocupantes y dejó a otro hombre con golpes varios. El vehículo era conducido por Roberto Daniel Villafañe, de 30 años, quien falleció como consecuencia de la gravedad del siniestro. Como acompañante viajaba Marcelo Rubén Direnzo, de 41 años, quien sufrió golpes varios y, de acuerdo con la información aportada, se encuentra fuera de peligro.

El episodio tuvo lugar sobre avenida Cobacho, antes de la intersección con avenida Manuel Navarro, donde por circunstancias que no fueron precisadas se produjo el choque y posterior vuelco del utilitario.

La gravedad de las consecuencias quedó determinada por el fallecimiento del conductor, mientras que el acompañante logró sobrevivir al siniestro y permanece fuera de peligro.

Una versión bajo investigación

En torno al hecho surgieron trascendidos que señalan que los ocupantes del utilitario aparentemente habrían ingerido alcohol previamente.

Se trata de una versión consignada en la información aportada a La Unión y que deberá ser considerada dentro de las actuaciones correspondientes. No se establecen en esos datos precisiones sobre la cantidad de alcohol ingerida ni sobre una eventual relación entre ese supuesto consumo y las circunstancias en las que se produjo el choque y vuelco.

La referencia forma parte del contexto conocido alrededor del siniestro, mientras las actuaciones posteriores quedaron a cargo de la dependencia judicial que intervino en el lugar.

El operativo posterior al vuelco

Luego del accidente se desarrollaron las tareas correspondientes por parte de los sumariantes y la Policía. Una vez finalizadas esas labores, los Bomberos trasladaron el cuerpo de la víctima hasta la morgue.

El procedimiento permitió completar las actuaciones iniciales relacionadas con el fallecimiento de Villafañe y con la situación del sobreviviente. El traslado del cuerpo a la morgue se produjo después del trabajo realizado en el lugar por los sumariantes y efectivos policiales, mientras que la situación de Direnzo fue consignada como estable, con golpes varios y fuera de peligro.

Intervención de la Unidad Judicial N° 6

En el caso intervino la Unidad Judicial N° 6, dependencia que quedó vinculada a las actuaciones generadas a partir del choque y vuelco.

La intervención judicial se produjo luego de un siniestro que tuvo una consecuencia fatal para el conductor del Renault Kangoo. El acompañante, en tanto, resultó con lesiones de menor gravedad y permanece fuera de peligro.

El escenario del hecho fue precisamente señalado sobre avenida Cobacho, antes de avenida Manuel Navarro, lugar donde se produjo el episodio durante las primeras horas de este domingo.