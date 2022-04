Tragedia en San Juan: Trabajaba con su papá para organizar un asado por sus 18 años y un taxi lo atropelló

Roberto era hijo de Juan Arias, encargado de una obra en construcción. Iba a cumplir la mayoría de edad, y estaba yendo a trabajar con su papá porque quería juntar dinero para pagarse un asado por sus 18 años. Estaban circulando en bici cuando el menor fue atropellado por un taxista en una de las esquinas de Santa Lucía. El joven murió como consecuencia de las heridas ocasionadas.

El menor quería ir con su padre a ayudarle en una obra en construcción “para ganarse unos pesos”.

La historia detrás del accidente

Juan Arias contó a El Diario de Cuyo que Roberto se había sumado al trabajo en los últimos días con un solo objetivo: juntarse unos pesos para poder hacer un asado cuando cumpliera sus 18 años.

El padre contó que hace una semana Roberto estaba trabajando con él. “Yo no lo quería llevar porque era menor, pero como el viernes eran sus 18 me dijo: 'Papi, llévame, quiero hacer una monedita para hacerme un asadito'. Por eso iba conmigo”, dijo el hombre.

“Yo iba adelante. Sentí un golpe, miré para atrás y me puse a buscarlo porque no lo veía. Lo encontré adentro de la cuneta. Yo le hablaba, le gritaba... él estaba sentadito y no podía hacer nada”, relató el padre de la víctima. Roberto falleció en el acto.

En muchacho tenía seis hermanos más pequeños, y asistía a una escuela nocturna en la que cursaba segundo año de Tornería Mecánica en la Tomás Edison. No estaba ligado a ninguna red social. Juan Arias agregó: “Anteayer le había comprado un celular y se iba a hacer un Facebook”, aportó Juan.

El cuerpo de la víctima se encuentra en la Morgue Judicial donde le harán la autopsia y otros estudios. A partir de los resultados de estas pruebas determinarán si el taxista debe ser imputado o no.