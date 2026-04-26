Tragedia en Santa María: un hombre con discapacidad murió por broncoaspiración

Una tragedia conmociona a la comunidad de Santa María tras conocerse la muerte de un hombre de 40 años que falleció por asfixia por atragantamiento, en un episodio ocurrido en su domicilio y que derivó en un traslado de urgencia hacia un centro de salud. El caso motivó la intervención judicial y policial, en el marco de una investigación que permitió establecer con precisión las circunstancias del deceso.

La víctima fue identificada como Nelson Antonio Escalante, quien ingresó sin vida al Hospital Zonal de la localidad de San José, donde se activaron los protocolos correspondientes ante este tipo de situaciones. El hecho generó un inmediato despliegue de las autoridades, que avanzaron en la recolección de datos para determinar las causas del fallecimiento.

Intervención judicial

El fiscal interviniente ordenó durante la mañana la realización de una inspección corporal en el Hospital San José, medida clave para esclarecer lo sucedido. Tras el procedimiento, se concluyó que la causa de muerte fue obstrucción de las vías respiratorias por un cuerpo extraño, lo que confirmó que se trató de un caso de broncoaspiración.

Este diagnóstico permitió establecer con claridad el mecanismo que desencadenó el desenlace fatal, descartando otras hipótesis y orientando la investigación hacia un evento de carácter accidental. En el proceso también intervino personal de la Comisaría de Santa María, que colaboró en las actuaciones correspondientes.

El relato de la madre

En el marco de la investigación, la madre de la víctima, María Magdalena Casimiro, de 67 años, brindó su testimonio ante los investigadores, aportando detalles sobre lo ocurrido en el domicilio familiar. Según relató, su hijo padecía retraso madurativo, una condición que forma parte del contexto en el que se produjo el episodio.

De acuerdo con su declaración, en un momento escuchó que el hombre tosía intensamente, lo que generó su preocupación. Al dirigirse a la habitación, lo encontró con serias dificultades para respirar, en una situación crítica que requería asistencia inmediata.

Ante la urgencia y teniendo en cuenta que el domicilio se encuentra alejado del hospital, la familia tomó la decisión de trasladarlo en un vehículo particular hacia el centro de salud más cercano. Sin embargo, pese al esfuerzo, el hombre llegó sin signos vitales al Hospital Zonal de San José.

Un desenlace vinculado a la broncoaspiración

El informe médico confirmó que la muerte se produjo por asfixia por atragantamiento (broncoaspiración), una situación en la que un cuerpo extraño obstruye las vías respiratorias, impidiendo el normal ingreso de aire. En este caso, la obstrucción resultó determinante y no pudo ser revertida durante el traslado.

El hecho generó conmoción en la comunidad local, no solo por el desenlace, sino también por las circunstancias en las que se produjo. La combinación de factores como la condición de salud de la víctima, la distancia hasta el hospital y la urgencia del cuadro respiratorio configuraron un escenario crítico que derivó en la tragedia.

La intervención de las autoridades permitió esclarecer rápidamente lo sucedido, estableciendo que se trató de un episodio de broncoaspiración sin indicios de otras causas. El caso quedó bajo la órbita judicial correspondiente, con las actuaciones ya realizadas para documentar el hecho.