Tránsito interrumpido en el centro: encontraron a una persona sin vida

Un trágico hallazgo conmocionó este martes a la zona céntrica de la ciudad, luego de que una persona fuera encontrada sin vida en el interior de una vivienda antes de las 14:00.

El hecho genera un importante despliegue de personal policial y de emergencias en el sector donde se produjo el hallazgo. El operativo se desarrolla sobre calle Perú, en el tramo comprendido entre Sarmiento y Maipú, mientras se llevan adelante las tareas correspondientes.

La situación obligó a establecer una interrupción total del tránsito vehicular en ese tramo de la calle Perú, debido al procedimiento que se realiza en el lugar.

Operativo policial y tareas periciales

Tras el hallazgo, el lugar quedó bajo intervención del personal encargado de llevar adelante las actuaciones correspondientes. En la zona trabajan efectivos policiales, personal de emergencias y personal forense, abocados a las labores periciales y de rigor.

La presencia de los equipos de trabajo requiere mantener despejado el sector para permitir el desarrollo del procedimiento. Por ese motivo, la circulación permanece completamente interrumpida en el tramo donde se concentra el operativo.

Interrupción total de la circulación

El despliegue operativo tiene además una incidencia directa sobre el tránsito en la zona céntrica. La circulación vehicular se encuentra completamente interrumpida sobre el sector mencionado de calle Perú.

La decisión está vinculada con las labores periciales y de rigor que se desarrollan en el lugar, por lo que se solicita a quienes circulen por la zona extremar las precauciones y tener en cuenta el operativo desplegado.