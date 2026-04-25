Triple crimen de Florencio Varela: la Justicia dictó la falta de mérito para "Señor J" y ordenó su liberación

La Justicia dictó en las últimas horas la falta de mérito para el ciudadano peruano Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como "Señor J", quien era considerado uno de los principales sospechosos del triple crimen de Florencio Varela, ocurrido en septiembre del año anterior.

La medida fue adoptada por el Juzgado de Garantías interviniente, luego de evaluar el conjunto de elementos reunidos hasta el momento por la investigación. En ese análisis, el tribunal concluyó que las pruebas presentadas por la fiscalía no resultan suficientes para sostener la prisión preventiva del imputado ni para ubicarlo de manera determinante en la escena de los asesinatos.

En términos procesales, la falta de mérito no implica una desvinculación definitiva del caso, sino una situación intermedia: el expediente continúa abierto, pero el nivel probatorio actual no alcanza para justificar la continuidad de la detención.

En ese marco, la decisión judicial establece que:

Joseph Freyser Cubas Zavaleta recupera la libertad .

. Continúa formalmente vinculado a la investigación .

. Se aguardan peritajes técnicos y cruces de llamadas considerados relevantes para el avance del expediente.

considerados relevantes para el avance del expediente. La fiscalía deberá seguir produciendo prueba para eventualmente reencuadrar su situación procesal.

Un caso que conmocionó a la ciudadanía

El expediente judicial se inscribe en uno de los hechos de mayor impacto criminal reciente en la región: el triple crimen de Florencio Varela, que generó una profunda conmoción social por la violencia y la saña con la que actuaron los responsables.

Las víctimas del hecho fueron:

Brenda Del Castillo , de 20 años

, de 20 años Morena Verdi , de 20 años

, de 20 años Lara Gutiérrez, de 15 años

El crimen, ocurrido en septiembre del año anterior, permanece bajo investigación y ha sido descrito en el expediente como un ataque de extrema brutalidad. La causa ha tenido múltiples líneas de análisis, entre ellas la eventual participación de distintos implicados y la reconstrucción de la logística previa al hecho.

En este contexto, la situación de Cubas Zavaleta había sido evaluada como relevante dentro del entramado investigativo, aunque la resolución judicial reciente determinó que los elementos reunidos hasta ahora no alcanzan el estándar probatorio necesario para sostener su detención preventiva.

Las víctimas del triple crimen

El impacto del caso se sostiene, en gran medida, en la identidad de las víctimas y en las circunstancias del hecho. Las tres jóvenes asesinadas representan el eje central del expediente judicial, que continúa activo.

La información incorporada al proceso destaca:

Dos de las víctimas, Brenda Del Castillo y Morena Verdi , tenían 20 años .

, tenían . La tercera víctima, Lara Gutiérrez , tenía 15 años .

, tenía . El crimen fue calificado por su nivel de violencia y saña, según surge del contexto de la investigación.

Estos elementos han sido determinantes tanto en la instrucción judicial como en la sensibilidad social que rodea el caso.

La posición de la querella y el rechazo a la medida

La resolución del Juzgado de Garantías generó una inmediata reacción por parte de la querella, que representa a las familias de las víctimas. Desde ese sector, se expresó un firme descontento con la decisión judicial, al considerar que existen elementos que vinculan al imputado con aspectos clave del hecho investigado.

En particular, la querella sostiene que habría indicios que relacionan a Cubas Zavaleta con la logística del ataque, motivo por el cual adelantaron que presentarán una apelación contra la resolución que dispuso la falta de mérito y su liberación.

Este posicionamiento abre una nueva etapa de discusión procesal, en la que el expediente podría ser revisado por instancias superiores, dependiendo del avance de los recursos presentados.