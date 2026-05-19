Un hecho de violencia doméstica en Catamarca termina con dos aprehensiones

Ayer, a las 18:10 horas, el Servicio de Atención de Emergencias SAE-911 alertó a la Comisaría Sexta sobre un incidente en la calle Río Negro al 200. Según el parte oficial, los numerarios se presentaron de inmediato en el lugar y dialogaron con una mujer de 45 años, quien informó que su hijo habría causado daños en el interior del inmueble.

El relato de la damnificada destacó que, al percatarse de la presencia policial, el supuesto autor de los hechos se tornó agresivo hacia los uniformados, situación que obligó a los agentes a intervenir de manera inmediata.

Aprehensiones y procedimiento

Como resultado de la intervención, la policía procedió a la aprehensión de un joven de 21 años, identificado con el apellido Ferreira, señalado como el supuesto autor de los daños.

Paralelamente, se detuvo a una joven mujer también de 21 años, de apellido Espinosa, quien según los efectivos habría entorpecido el procedimiento policial, lo que motivó su detención en el mismo operativo.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, cumpliendo con los protocolos judiciales correspondientes en casos de esta naturaleza.

Recomendaciones a la víctima y pasos legales

Tras la intervención, se invitó a la mujer damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 6, asegurando que el caso fuera documentado y tramitado legalmente.